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賀軍翔《不夠善良》打破花美男形象展演技！高富帥經典角色一次看

▲賀軍翔過去都演出高富帥的角色居多，近日他在新戲《不夠善良的我們》中演技大突破，擺脫花美男形象，令觀眾刮目相看。（圖／翻攝自賀軍翔IG）
▲賀軍翔過去都演出高富帥的角色居多，近日他在新戲《不夠善良的我們》中演技大突破，擺脫花美男形象，令觀眾刮目相看。（圖／翻攝自賀軍翔IG）

記者薛羽彤／綜合報導

40歲男神賀軍翔長相帥氣，在近期的新戲《不夠善良的我們》甩開花美男形象，詮釋滄桑的中年男性，展現紮實演技，令許多影迷對他刮目相看，直呼「我錯怪賀軍翔的演技了！」賀軍翔的造型還意外撞臉新北市長侯友宜，意外掀起討論。暱稱「賀小美」的賀軍翔因帥氣外型出道，至今21年演過許多經典角色深植人心，《NOWnews今日新聞》帶您來回顧他的經典作品吧！

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▲ 「戲劇男神」賀軍翔參與《全民星3》。（圖／三立提供）
▲ 「戲劇男神」賀軍翔出道以來演過許多角色，大部分都是高富帥。（圖／三立提供）

《惡魔在身邊》爆紅成代表作　招牌長髮配上電眼使壞

2005年賀軍翔和楊丞琳主演的戲劇《惡魔在身邊》，兩人憑著此劇事業更上一層。他在劇中飾演江猛，有「惡魔王子」之稱，霸道跋扈、膽大妄為、我行我素、脾氣爆烈，當時留的長髮也成為他的招牌髮型，在劇中的銳利的電眼，迷倒不少少女。

▲賀軍翔在迷人電眼，迷倒許多少女。（圖／翻攝網路）
▲賀軍翔在《惡魔在身邊》中的迷人電眼，迷倒許多少女。（圖／翻攝網路）
《換換愛》飾演霍達　不改叛逆又壞壞人設　

該劇找來《惡魔在身邊》班底楊丞琳、賀軍翔、王傳一主演，賀軍翔飾演霍達，一樣是叛逆壞壞的人設，但是多了一些害羞跟可愛，髮型依然是招牌長髮，劇情講述窮家女和富家少爺的故事，同時也道出了很多少女的美夢。

▲《換換愛》由王傳一（左起）、楊丞琳、賀軍翔主演。（圖／翻攝網路）
▲《換換愛》由王傳一（左起）、楊丞琳、賀軍翔主演。（圖／翻攝網路）
《鬥牛，要不要》搭檔女神田馥甄　再度詮釋高富帥

賀軍翔的外型讓他幾乎擺脫不了高富帥的角色，他在《鬥牛，要不要》中飾演家境富裕、學業第一又是籃球隊長沈若赫，與女神田馥甄（Hebe）飾演的千金小姐伊勝雪，發展出一段與籃球有關的愛情故事。該劇也是田馥甄首度獨挑大梁的角色，她曾透露拍第一場戲的感想：「我那時候幾乎是發抖演完。」

▲《鬥牛要不要》賀軍翔再度演出高富帥角色。（圖／翻攝網路）
▲《鬥牛要不要》賀軍翔（左）再度演出高富帥角色。（圖／翻攝網路）
《美樂。加油》留厚重瀏海改變髮型　和王心凌感情美好又曲折

這次賀軍翔在劇中留著厚重瀏海，少了些銳氣多了幾分可愛，他飾演的韓以烈搭檔王心凌飾演的查美樂。劇情講述他因緣際會下愛上自己哥哥的未婚妻，經過一番波折，韓以烈與查美樂育有一子，迎來美好結局。

▲賀軍翔（左）與王心凌演出的《美樂。加油》，也是他的經典作品之一。（圖／翻攝網路）
▲賀軍翔（左）與王心凌演出的《美樂。加油》，也是他的經典作品之一。（圖／翻攝網路）
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