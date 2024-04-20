賀軍翔《不夠善良》打破花美男形象展演技！高富帥經典角色一次看

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《惡魔在身邊》爆紅成代表作 招牌長髮配上電眼使壞
2005年賀軍翔和楊丞琳主演的戲劇《惡魔在身邊》，兩人憑著此劇事業更上一層。他在劇中飾演江猛，有「惡魔王子」之稱，霸道跋扈、膽大妄為、我行我素、脾氣爆烈，當時留的長髮也成為他的招牌髮型，在劇中的銳利的電眼，迷倒不少少女。
《換換愛》飾演霍達 不改叛逆又壞壞人設
該劇找來《惡魔在身邊》班底楊丞琳、賀軍翔、王傳一主演，賀軍翔飾演霍達，一樣是叛逆壞壞的人設，但是多了一些害羞跟可愛，髮型依然是招牌長髮，劇情講述窮家女和富家少爺的故事，同時也道出了很多少女的美夢。
《鬥牛，要不要》搭檔女神田馥甄 再度詮釋高富帥
賀軍翔的外型讓他幾乎擺脫不了高富帥的角色，他在《鬥牛，要不要》中飾演家境富裕、學業第一又是籃球隊長沈若赫，與女神田馥甄（Hebe）飾演的千金小姐伊勝雪，發展出一段與籃球有關的愛情故事。該劇也是田馥甄首度獨挑大梁的角色，她曾透露拍第一場戲的感想：「我那時候幾乎是發抖演完。」
《美樂。加油》留厚重瀏海改變髮型 和王心凌感情美好又曲折
這次賀軍翔在劇中留著厚重瀏海，少了些銳氣多了幾分可愛，他飾演的韓以烈搭檔王心凌飾演的查美樂。劇情講述他因緣際會下愛上自己哥哥的未婚妻，經過一番波折，韓以烈與查美樂育有一子，迎來美好結局。
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