峮峮首爾過34歲生日！驚喜合體韓籍隊友邊荷律 甜喊：烤豬肉之約
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters峮峮將於明（19）日迎接34歲生日，近日她與鬼鬼、阿本及數名友人一同前往韓國旅遊，幾人一同前往首爾漢江河畔體驗自助泡麵，也體驗了穿著傳統韓服逛景福宮。今晚，峮峮與友人們在生日前一天與中信兄弟啦啦隊同隊的韓籍隊友邊荷律（변하율）相見歡，一同享用韓國最道地的烤肉料理，峮峮也在IG上甜蜜地笑喊她們完成了先前在台灣的「烤豬肉之約」。
記者張一笙／綜合報導
峮峮近年除了啦啦隊應援工作外，同時跨足演藝圈、戲劇圈，更有自己的服飾品牌，可謂相當忙碌。近日峮峮忙裡偷閒，特地與鬼鬼、阿本及數名友人一同前往韓國首爾旅遊，迎接自己的34歲生日。
峮峮一行人不僅前往漢江體驗韓國時下最流行的江邊吃泡麵，還特地到韓國知名地標景福宮拍照打卡，不過峮峮似乎身體不適，所以脫隊與另一名友人去逛街，隨後再與友人們會合繼續下一個行程。
峮峮今天晚上還與定居在韓國的台灣網紅艾許一同去跟韓籍隊友邊荷律會合，一同享用韓國最道地的烤肉料理，而艾許作為中信兄弟啦啦隊接洽邊荷律時的翻譯，自然也一同用餐，3人一同度過峮峮生日前的晚餐，峮峮與邊荷律2人也在用餐後一同在首爾街道上一同跳可愛的「蘑菇舞」，十分逗趣可愛。
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