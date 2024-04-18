世界12強／分組名單確定出爐！中華隊強碰日韓 開幕上演日澳大戰
世界棒壘球總會（WBSC）在今（18）日正式公佈2024年世界棒球12強賽預賽分組名單，和中華隊同組的有強敵日本、南韓，6個參賽國家將會共同爭取2個晉級超級循環賽的資格，而B組的開幕戰也確定上演「日澳大戰」，由日本對上澳洲。
記者林之越/綜合報導
12強賽預賽共分為兩組，A組成員有墨西哥、美國、荷蘭、巴拿馬、委內瑞拉、波多黎各，而B組的部分，則有中華隊、日本、南韓、古巴、多明尼加和澳洲。
世界棒壘球總會官網的公告指出，B組開幕戰將於11月13日登場，日本隊會在名古屋巨蛋交手澳洲，而剩餘的賽事則會在台北大巨蛋和天母棒球場舉行，之後才會公布完整賽程。
根據賽事規定，小組循環賽後的「各組前2名」將前進超級循環賽，這代表了B組的台灣若想要前進下一階段，必須先跨越日、韓這2大棒球強權之一。此外，中職、棒協也在日前的12強選訓會議中宣布，本此中華隊將會由樂天桃猿二軍總教練曾豪駒帶兵出戰。
另外，中華隊總教練曾豪駒也已提出教練團名單，其中包含高志綱、彭政閔、王建民等熟面孔，和2023年經典賽教練團陣容相近。
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