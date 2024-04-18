一卡通十週年「無現金體驗樂園」移師台南 臺南驛站限量卡搶先購
一卡通十週年特展北高兩地展出後深獲好評，一卡通公司再加場，將展區精選有趣好玩的體驗及綠點、購卡等好康活動帶到台南，4月19月至5月19日在南紡購物中心舉辦「一卡通無現金體驗樂園」，現場三隻超人氣巨大化氣偶齊聚，並展售精選熱銷商品，還有臺鐵《經典車站-臺南驛》限量卡搶先開賣，特展期間於南紡購物中心全館使用iPASS MONEY累積消費滿1,288元還送精美立體卡，另外更推出打卡禮、APP下載禮等好康。
記者黃文德／台南報導
台南展將集合展出SNOOPY《珍貴》、hololive Gawr Gura、新海誠《鈴芽之旅-貓大臣》三隻巨大化氣偶，這也是首度可以一次見到三隻人偶。此外，這次台南展推出的臺鐵《經典車站-臺南驛》限量一卡通，卡面設計為1936年的臺南車站，經典的驛站歷史外觀，極具收藏意義，售價每張150元，將於4月20日上午11點開賣，展場限量500張，售完為止。
除了臺鐵臺南經典車站卡搶先販售外，同樣會推出超值499元福袋大禮包，內含票卡均為精美立體卡，市值破千元，最低相當22折，還有最低打到72折的熱門新款票卡展售，假日還會有超優惠的花車商品展售，想要搶便宜的民眾千萬不要錯過。當然台南展也不會少了一卡通十週年特展超人氣的「減碳遊戲」及「支付10人格」互動體驗遊戲，玩減碳遊戲拿綠點還有綠點10倍送活動。
一卡通公司表示，目前高雄及台北展累計的銷售營收已破百萬，將會連同這次台南展的實際營收的10%，捐至政府開立的0403花蓮震災銀行專戶，作為花蓮震災重建費用。