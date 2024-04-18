林志玲罕見向婆婆「請假4天」！不捨2歲兒：離開最久的極限

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談起兒子，林志玲滔滔不絕，她坦言這是離開兒子最久的一次，並表示「4天就是極限了」，這次因為是跟電影有關的工作，所以她先向家人及兒子請假：「因為姊夫也在巡迴演出當中，所以我先跟婆婆申請，婆婆可以的時間，婆婆OK的時間，我才承接外務，謝謝婆婆過來幫忙。」
林志玲即便到了北京，母子依然天天Facetime，她形容兒子視訊會對她說：「媽媽加油、媽媽Love You！」林志玲談起兒子時，驕傲之情溢於言表，語氣也充滿高昂及喜悅。被問及她和老公AKIRA各自擅長的育兒範圍，林志玲表示：「人家說夫妻育兒是接力賽，我們倆也沒有誰特別哪部分強，我們是搭配很好的隊友。先生很有才，他最近用紙箱做了一些玩具，小車車，還有小停車場，我覺得很可愛，比買的更珍貴！」
林志玲也提到自己的工作邀約依然很多：「偶爾可以小小請假出來上班，或帶著他（兒子）在身邊，讓他看看不一樣的世界也挺好。」林志玲表示，只要時間允許，有意義及有趣的項目都會考慮去接。
林志玲也提到除了影展相關活動外，她也在積極規劃心理健康相關的專案，尤其是針對兒童心理健康，這是她的慈善基金會今年的重點工作，希望給予社會上需要的家庭輔助。
被問到何時才會繼續拍戲，林志玲說自己平時倒不會冒出戲癮，但「有看戲的癮」，不過因為要顧小孩，已經太久沒進電影院好好看電影，只能等兒子再長大一點再說。
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