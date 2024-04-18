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「反骨男孩」正妹陳語謙升格2寶媽　甜蜜大喊：是幸孕的生日

▲「反骨男孩」陳語謙迎接28歲生日，並透過IG宣布自己時隔1年再度懷孕。（圖／翻攝自陳語謙IG）
▲「反骨男孩」陳語謙迎接28歲生日，並透過IG宣布自己時隔1年再度懷孕。（圖／翻攝自陳語謙IG）

記者張一笙／綜合報導

加入「反骨男孩」走紅的網紅陳語謙，2022年與男友登記結婚，隔年便生下愛女妍妍。昨（17）日陳語謙在IG上喜迎28歲生日，並宣布自己時隔1年再度懷孕即將升格「2寶媽」，並在IG上甜蜜地大喊：「是幸孕的生日 ！」

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▲陳語謙宣佈自己已經懷孕，將升格成2寶媽。（圖／翻攝自陳語謙IG）
▲陳語謙宣布自己已經懷孕，將升格成2寶媽。（圖／翻攝自陳語謙IG）
陳語謙過去在節目《大學生了沒》以藝名「三個字」出道，憑藉空靈呆萌的氣息，加上講話緩慢且逗趣的性格，深受粉絲們喜愛。隨後以本名「陳語謙」加入網紅團體「反骨男孩」，吸引更多粉絲，聲勢再度飆升。

▲陳語謙昨日喜迎28歲生日。（圖／翻攝自陳語謙IG）
▲陳語謙昨日喜迎28歲生日。（圖／翻攝自陳語謙IG）
昨日陳語謙迎接28歲生日，除了生日外，她也同時分享懷孕喜訊，開心地寫下：「是幸『孕』的生日！28歲榮升二寶媽媽啦，你們覺得是男孩還是女孩？」並且在IG貼文附上自己與女兒妍妍穿著親子裝的照片，洋溢著幸福且夢幻的氣息。

▲陳語謙在IG上曬出與女兒妍妍一同穿親子裝的照片。（圖／翻攝自陳語謙IG）
▲陳語謙在IG上曬出與女兒妍妍一同穿親子裝的照片。（圖／翻攝自陳語謙IG）
貼文一出，不少網紅友人都紛紛向她狂喊恭喜，不少粉絲們也紛紛獻上祝福：「最美麗的二寶媽，生日快樂！」、「進度超快！」、「妍要當姐姐了！」、「最好有人生兩胎還可以這麼好看。」、「妳永遠是我心中不變的少女。」、「男女都蠻好！」

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