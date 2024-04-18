徐基麟先發3戰都奪勝！繼鄭凱文後隊史第4人　中信兄弟6:2富邦

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富邦在2局下靠著保送和兄弟游擊手楊祥禾的守備失誤，成功站上一、三壘，不過先發徐基麟先是三振戴培峰後，再讓孔念恩擊出內野滾地球，成功化解失分危機，後續兩隊在3、4局都沒有分數進帳。
富邦在5局換上藍愷青登板後援，兄弟抓準機會，前2名打者岳政華、陳子豪都敲出安打，雖然後續蘇緯達擊出內野滾地球，險些發生跑壘失誤，但最後只有一壘跑者陳子豪遭到觸殺。二、三壘有人局面，後續曾頌恩、王政順都適時敲出安打送回壘上跑者，幫助兄弟5：0擴大比分差。
兄弟王政順7局下又出現關鍵守備失誤，接下高國麟的內野高飛球後，傳向一壘結果暴傳，二壘跑者王正棠直接跑回富邦第1分，後續再靠著姚冠瑋擊出中外野高飛犧牲球，送回壘上高國麟，富邦將比數追近到2：5。
8局上徐博瑋、岳政華選到保送後，輪到近期打擊狀況較低迷的詹子賢打擊，敲出帶有1分打點左外野平飛安打，兄弟6：2富邦。9局下兄弟派出王凱程關門，讓富邦3上3下，成功守住勝利。
徐基麟主投6局僅被敲2支安打無失分，成為在陳義信、廖于誠、鄭凱文後，兄弟隊史第4位前3戰先發都拿下勝投的本土投手。本季自責失分率下調到2.65，收下本季的第3勝後，暫時和伍鐸、勝騎士並列中職勝投王。打線方面，陳子豪、蘇緯達、曾頌恩還有王政順共4人都敲出3支安打，繳出猛打賞表現。
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