波音吹哨者親上聽證會！含淚嘆「備受打壓」　預約門診也受阻撓

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美國參議院國土安全與政府事務調查小組週三（17）為此也傳喚了3名吹哨者，其中一人就是薩利普。在聽證會上，他稱自2020年開始舊對波音的行徑表達擔憂，但卻數次「被要求閉嘴」，他曾向上級品管副總法爾（Lisa Fahl）提出波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）材料問題，但對方並未給他具體的安全數據。
薩利普說，他的擔憂與通報最終只換來一次次忽視以及警告他不要害生產進度延誤，公司的回應更是「施壓與報復」，例如自己曾接過主管在一次40分鐘的電話裡劈頭狂罵、難以預約和公司配合的醫院門診，上班期間自己的車輛更被莫名刺破輪胎，最終更被調離波音787的品管，改去管理波音777。
儘管他無法證明輪胎的事和公司有關，但薩利普仍稱這是自己上班期間發生的事，「公司很難擺脫嫌疑」，並落淚稱自己宛如在地獄走了一遭，此外他在聽證會上提到製造飛機期間工人會用蠻力裝嵌零件，並稱自己親眼看到組裝人員通過跳上機身的組件，以蠻力讓零件暫時拼接在一起。
對此，波音先是強調關於波音787結構完整性的說法並不準確，接著又否認打壓「吹哨者」一事，並稱公司嚴格禁止報復，同時表示自今年1月以來，公司員工檢舉問題數量增加了500%，「代表不必顧慮報復的檢舉風氣有進步」。
在此之前，今年3月另一名波音吹哨者品管經理巴奈特（John Barnett）在開庭前一週，被發現陳屍於停車場的卡車上，警方稱初步調查死因為「開槍自戕」，但律師及其親友堅持他生前並未透露任何尋死念頭，質疑案件並不單純。