台積電法說重點一次看！地震影響、AI需求與海外擴廠進度全曝光

台積電認了！受地震影響「損失約30億」　初步規劃於Q2認列扣除

▲台積電認列受地震影響損失30億。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電認列受地震影響損失30億。（圖／NOWnews資料照片）

記者林莞茜/綜合報導

台積電今（18）日舉行法說會，會後以重訊公告包括第二季與全年展望、大地震之影響、與海外廠最新進度，其中針對0403花蓮大地震影響，預計大部分的生產損失將在第二季恢復，因此對第二季的營收影響甚微。預計總體影響將使第二季毛利率下降約50個基點（basis points），主要是由於晶圓報廢和材料損耗相關的損失，初步估計將於113年第2季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約新台幣30億元。

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台積電重訊公告，晶圓廠的最大震度級為5，相關安全措施與工安系統立即啟動，所有人員均安。由於公司在地震應變和災害預防上擁有豐富經驗與能力，並定期進行安全演習，因此設備復原率在地震發生後的10小時內即超過70%，並在地震發生後的第3日結束前完全復原。

台積電表示，晶圓廠沒有停電，也沒有結構性損毀，包括所有的極紫外光（EUV）曝光機等重要設備也沒有損壞。不過，在此次地震中有一定數量的生產中晶圓受到影響且必須報廢，但預計大部分的生產損失將在第二季恢復，因此對第二季的營收影響甚微。總體影響第二季毛利率下降約50個基點（basis points），而台積電的應變能力，也證明了在台灣的營運韌性。

台積公司晶圓廠沒有停電，沒有結構性損毀，包括我們所有的極紫外光（EUV）曝光
機等重要設備也沒有損壞。此次地震發生有一定數量的生產中晶圓受到影響，但我們
預計大部分的生產損失將在第二季恢復，因此對第二季的營收影響甚微。預計地震的
總體影響將使我們第二季毛利率下降約50個基點（basis points），主要是由於晶圓
報廢和材料損耗相關的損失。初步估計將於113年第2季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約新台幣30億元。

獲利能力部分，第一季毛利率上升了10個基點至53.1%，主要是智慧型手機季節性因素所導致的產品組合改變。第二季毛利率估將下將1.1個百分點至中位數52%，原因在0403地震影響以及較高的電力成本。

由於預期2024年下半年的整體業績表現將優於上半年，3奈米技術所貢獻的營收也預期會有所成長，但這將使2024年下半年稀釋毛利率3至 4個百分點，上半年則稀釋毛利率2至3個百分點。但強勁的需求，台積電也將轉換部分5奈米設備來支援3奈米的產能，估2024年下半年將稀釋毛利率約1至2個百分點。長期而言，若排除匯率影響，認為長期毛利率達53%以上仍是可實現的。

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