勇士陣容需要改組補強！但節稅同樣重要　Kerr：本季錢花得不值得

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毫無疑問，勇士這賽季有點坎坷，Draymond Green被長期禁賽，Klay Thompson和Andrew Wiggins迷失的時間比他們在場上發揮作用的時間要長，而年輕球員又因為上場時間問題一度失去對教練團的信任，這都導致了他們失去了化學反應。儘管如此，勇士仍然拿到了46勝。
Kerr在受訪時直言，勇士隊應該是一支50勝級別的球隊，他們本來應該是在「系列賽中處於0：1落後」而已。這基本上和Green的看法一樣，後者認為今年他們至少有6場該贏未贏，事實上若你以Green出賽時將近6成的勝率來計算若他沒被禁賽的結果，也差不多是50勝（49勝）。
所以，Kerr認為他的球隊並沒有那麼差，但這不意味著他認為勇士不需要在休賽季做出改變，「我確實認為我們需要做出一些反應和調整——這不代表一切都結束了——這個休賽季有些不同，是我第一次感覺到球隊需要做出一些改變。」他在上《Willard & Dibs》節目時表示，他認為球隊的陣容需要變得更大一些。同時之前在不同的訪問中，Kerr也表示球隊不能太依賴Stephen Curry個人的進攻能力，應該要打得更團隊。
季後賽打不進去 勇士現在不是一支值得3.8億美元的球隊
勇士這一季的薪資加上豪華稅高達3.8億美元，允許這種事情在聯盟上演，無疑是對NBA薪資上限規則的一種嘲諷。但是，也不會有任何經營團隊能夠容忍對一支沒進季後賽的球隊做出如此支出。勇士老闆Joe Lacob已經表明他希望在這個休賽季將球隊薪資退回到豪華稅線下，但這難度很高。
Kerr同意Lacob的看法，「我認為我們球隊現在為陣容花費了大量薪資，但卻毫無意義，就是沒意義。Lacob很慷慨，他渴望爭冠，並願意花錢，但你不能為一支沒有進入季後賽的球隊花這麼多錢。所以接下來我們需要做出很多決定，並得回答很多問題。」
基本上，Kerr的說法就是對勇士未來方向的陳述，ESPN記者Zach Lowe在專欄文章中稱勇士目前處於一種保持低競爭力的經營模式中，但只要Stephen Curry還在，球隊也不會完全推倒重建。
勇士2022年之後，就沒有再做出「贏在現在」的交易了，某種意義上「勇士王朝」已經無聲之中落幕了，因為王朝的定義應該是長期維持穩定的爭冠競爭力，對同時期聯盟的統治力，不能有明顯的缺口，對馬刺2011年短暫的滑鐵盧和勇士2020、2021因傷沉淪，已經是很大的容忍。未來即便勇士再奪冠軍，你也很難說勇士是「5冠王朝」，隨著今年沒進季後賽，8年4冠的王朝已經結束了。
勇士需要補充運動能力和體型 Klay Thompson不一定非得要離開
既然Curry沒有離隊，勇士隊就不會有徹底重建的選項，那麼問題就只剩下今年賽季之後，這支球隊有什麼計畫、做出什麼樣的轉變？要採取哪些措施、甚至是交易來幫助他們重回到冠軍爭奪行列之中？
Steve Kerr已經表示球隊需要更大的體型來提升陣容，在勇士最成功的那幾年，Curry都是陣中運動能力最差的幾人之一，其他人可以支援彌補他的弱點。如今Andrew Wiggins和Klay Thompson在這方面都有所下滑，勇士需要替代方案。
但這意味著勇士需要讓Thompson離開嗎？當然不是，Thompson下滑了，他不能擔任球隊的二把手了，但他還是勇士很重要的組成，他了解這個體系，勇士的技戰術複雜且仰賴球員之間彼此的熟悉程度。Thompson仍然可以做出貢獻，他清楚自己要怎麼做出貢獻，只是要擺正心態、接受較小的角色以及合約。
當然，這一切並不僅僅取決於籃球層面，Kerr拿自己1988年分區決賽13投2中的慘痛經驗鼓舞K湯，直言他還是很棒的球員。但這個夏天局面十分複雜，CP3本季激活了勇士的第二陣容，但他真的看起來不太可能會留下；Thompson可能會被多支球隊追求，他一向心高氣傲，或許最終他要的是一份體面的尊嚴。
以勇士目前的陣容來說，不放棄Kuminga要想得到好的側翼和內線難如登天，除非靠自己養，那又是走回頭路了。今年夏天，他們肯能得嚴肅思考這個問題，沒有一些犧牲徘徊在出色、但非菁英的等級裡，是否真的是灣區想要的。
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