高雄民宅凌晨氣爆！男疑引爆瓦斯90%灼傷 事故釀1死4傷、2失聯
19日凌晨，高雄三民區褒忠街某民宅，疑似遭人縱火發生氣爆事故，消防局獲報後，立即派遣人車前往救援，初步了解，目前氣爆釀1人死亡、4人傷勢嚴重送醫，以及2人失聯中，由於爆炸造成玻璃破裂，約有10幾人遭噴濺的玻璃碎片割傷，詳細情況還需進一步釐清。
記者林盈君／綜合報導
據了解，高雄三民區褒忠街民宅，於19日凌晨疑似遭人縱火釀氣爆，消防共出動11車22人前往搶救，民宅2樓發現1人死亡，4人傷勢較嚴重送醫救治（年約60歲男子全身90%灼傷、60歲女子頭部撕裂傷、10歲男童眼睛不適、年約50歲女子腿部割傷），另外有一對夫妻失聯，而氣爆造成的碎玻璃，釀10多人輕傷。
警方初步調查，傷者中60多歲男子，疑似開瓦斯引爆釀火警，被人在火場起火點後巷發現，其全身90%灼傷，送往長庚醫院急救，詳細案情還有待警方進一步調查。
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