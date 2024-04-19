高球／謝旻軒關鍵小鳥推桿封王！後九洞逆轉成功、喜迎生涯第二冠

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前九洞結束，謝旻軒丶賴嘉一與蘇晉弘的總桿都同為低於標準桿七桿，後九洞謝旻軒在第13洞五桿洞抓鳥後，單獨以一桿領先後，第17洞吞下柏忌又被蘇晉弘追平，最後一洞才決出勝負。
六鳥二柏忌，前後九洞均34桿，謝旻軒提及今天最關鍵致勝的一桿就是最後一洞的第二桿切桿，他雖然開球至果嶺右側的下坡處，距旗洞38碼，不過那記漂亮的切桿，讓他的球停在距洞上坡6呎處，當時與他平桿唯一可以威脅到他的蘇晉弘，開球至果嶺左邊長草處，第二桿切桿失手，停在果嶺邊，第三桿距洞13呎的側下坡的推桿失手後，謝旻軒一推進洞抓鳥，因此確定獲勝，最後蘇晉弘的4呎保帕推桿再度失手，吞下柏忌後，失去獨居第二名的地位。
謝旻軒表示，前九洞該把握到的都把握住了，抓三鳥都是鐵桿與推桿合力攻下，而後面的冷靜表現，要歸功過去比賽經驗的累積，發揮掌控都很平均；尤其是去年底參加日巡資格賽，連續打進第三關的經驗與心得，讓他獲益匪淺，並帶給他很大的信心。
他說：「加上這座冠軍，不但解決了今年下半年再度赴日參加資格賽的部分經費，也因為這場比賽的好表現，更增加自己信心。」他認為勇敢地走出去闖一闖，不但開拓他的眼界，也讓他越來越清楚自己的方向與目標，所以他會不斷補強及調整自己，增進球技及心理素質，明年繼續赴日挑戰。今年前半年他可以參加幾場日次巡賽，但仍以台巡賽為主。