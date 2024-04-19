Zion Williamson傷情曝光！附加賽報銷　49勝鵜鶘恐無緣打季後賽

高球／謝旻軒關鍵小鳥推桿封王！後九洞逆轉成功、喜迎生涯第二冠

▲日本ThreeBond香港公司社長植松勝之為冠軍得主灑水慶賀謝旻軒。（圖／官方提供）
▲日本ThreeBond香港公司社長植松勝之為冠軍得主灑水慶賀謝旻軒。（圖／官方提供）

記者廖聿偉/綜合報導

 2024 ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽開幕站在台南斑芝花球場進行最終回合決賽，多人纏鬥，戰況激烈，打至最後一洞，謝旻軒才以小鳥推桿擊敗蘇晉弘的柏忌，以兩桿勝差搶下冠軍，贏得獎金15萬元。這是他職業生涯第二冠，也是繼去年七月初在大崗山球場的挑戰賽獲得首勝後，再度奪冠；他打出68桿，兩回合總桿為低於標準桿九桿的135桿。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇晉弘打完十七洞，還以兩回合低於標準桿八桿的成績，追平謝旻軒，不過他在最後一洞切桿與推桿都出現失誤，吞下柏忌，不敵謝旻軒一切一推的抓鳥，最後以兩桿之差的137桿，與另三位選手賴嘉一丶曾子軒及陳伯豪同桿並列第二名，每人各獲得獎金5萬元。

前九洞結束，謝旻軒丶賴嘉一與蘇晉弘的總桿都同為低於標準桿七桿，後九洞謝旻軒在第13洞五桿洞抓鳥後，單獨以一桿領先後，第17洞吞下柏忌又被蘇晉弘追平，最後一洞才決出勝負。

六鳥二柏忌，前後九洞均34桿，謝旻軒提及今天最關鍵致勝的一桿就是最後一洞的第二桿切桿，他雖然開球至果嶺右側的下坡處，距旗洞38碼，不過那記漂亮的切桿，讓他的球停在距洞上坡6呎處，當時與他平桿唯一可以威脅到他的蘇晉弘，開球至果嶺左邊長草處，第二桿切桿失手，停在果嶺邊，第三桿距洞13呎的側下坡的推桿失手後，謝旻軒一推進洞抓鳥，因此確定獲勝，最後蘇晉弘的4呎保帕推桿再度失手，吞下柏忌後，失去獨居第二名的地位。

謝旻軒表示，前九洞該把握到的都把握住了，抓三鳥都是鐵桿與推桿合力攻下，而後面的冷靜表現，要歸功過去比賽經驗的累積，發揮掌控都很平均；尤其是去年底參加日巡資格賽，連續打進第三關的經驗與心得，讓他獲益匪淺，並帶給他很大的信心。

他說：「加上這座冠軍，不但解決了今年下半年再度赴日參加資格賽的部分經費，也因為這場比賽的好表現，更增加自己信心。」他認為勇敢地走出去闖一闖，不但開拓他的眼界，也讓他越來越清楚自己的方向與目標，所以他會不斷補強及調整自己，增進球技及心理素質，明年繼續赴日挑戰。今年前半年他可以參加幾場日次巡賽，但仍以台巡賽為主。


高球／賴嘉一狂射2老鷹丶抓4鳥　單回合打出66桿、暫居首位

高球／年僅19歲新星　台灣高球業餘女將吳純葳踏上大滿貫賽事球場

高球／蔡雨達丶呂孫儀及呂偉智同日66桿　並列肇喜登峰巡迴賽首位

史上最高獎金女子高球賽事、台灣好手也能參戰　一文掌握賽事資訊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生