Zion Williamson傷情曝光！附加賽報銷　49勝鵜鶘恐無緣打季後賽

全中運／自由車場地賽、台中市包7金　西松高中秦力恩逆轉摘金

▲臺北市西松高中秦力恩(中)以些微差距擊敗大甲高中張恩騰，奪得高男3KM個人追逐賽金牌。（圖／官方提供）
▲臺北市西松高中秦力恩(中)以些微差距擊敗大甲高中張恩騰，奪得高男3KM個人追逐賽金牌。（圖／官方提供）

記者廖聿偉/綜合報導

113年全國中等學校運動會自由車場地賽，在臺中市立自由車場進行第2天賽事，再頒出國男組、高男組、國女組和高女組爭先賽4金及個人追逐賽4金，臺中市再度展現強大實力，囊括7金，臺中市大甲高中獨佔3金、臺中市清泉國中2金，只有在最後一項高男組自由車3公里個人追逐賽，被臺北市西松高中秦力恩以黑馬之姿逆轉，奪走1金！

我是廣告 請繼續往下閱讀
在爭先賽中擁有臺灣唯一國際標準自由車場的臺中市學校隊伍盡展優勢，國、高男和女子組爭先賽不僅4金全包，還差一點金銀銅全拿，只有高女組爭先賽銅牌戰被屏東縣屏榮高中李冠蓁拿走唯一1銅，其他盡歸臺中市學校的囊中。

國男、女子組爭先賽金牌戰則形成臺中市各校隊的內戰，國男組清泉國中李承諭以2-1打敗清水國中陳立珉、國女組清泉國中陳穎嫻以直落2打敗清水國中王雲彤摘金；高中男、女組爭先賽都是大甲高中天下，今年獲得亞青雙銅的邱信維、亞青3銀得主的劉尚盈都順利為大甲高中摘金。

「黑人」邱信維過去以登山車和中長距離為主，去年才開始轉型成短距離，苦等到今年高三最後一屆全中運，才得以參加場地賽個人項目，而他也很努力為自己成功摘金，他賽後說：「很開心，這是我最後一屆全中運，終於拿到我的第一面場地個人賽金牌。」邱信維強調經過「亞青賽」的磨鍊後讓他實力獲得突破，邱信維說：「很特別，我的場地個人項目反而是先從國外開始比，因此在技巧、臨機應變上都有很大的進步。」

臺中市大甲高中劉尚盈，去年爭先賽屈居第3，今年她在冠亞軍選手都畢業後，順利摘金，她有自信的說：「即便那兩人還在，我覺得我還是會贏，去年其實我的速度並不差，只是經驗較少，今年感覺自己進步很多，特別在亞青賽拿到2銀（爭先賽、競輪賽）、1銅（團隊競速）後，包括速度、體力和耐力都有提升。」

在2公里個人追逐賽中，國女組臺中市清水國中楊喬卉、國男組臺中市日南國中劉洧浡成功摘金，其中楊喬卉以2分41秒941打破學姐黃文欣在111年全中運創下的2分42秒540大會紀錄；但黃文欣隨後也在高女組2公里個人追逐賽金牌戰以2分36秒112摘金。

大甲高中黃文欣2月才剛在印度「亞青賽」摘下集體出發、落後淘汰賽雙金，今天連同個人追逐賽已拿下2金，但她還不滿意說：「狀況應該可以更好一點，本來應該可以破大會紀錄的，反倒是我的國女組大會紀錄被學妹破了。」黃文欣能力非常全面，除了場地賽報了3項，還報了公路賽以及登山車越野賽，她說：「其實教練也有問我要不要挑一個專項，但我就是選不出來，現在距離上大學還有1年時間，這就留待上大學後再去傷腦筋吧！」

最後壓軸的高男組自由車3公里個人追逐賽，由去年亞青全能金牌、臺中市大甲高中王牌張恩騰對上臺北市西松高中秦力恩，若大甲高中再拿下金牌，臺中市的學校隊伍將包辦所有場地賽的金牌，比賽一開始張恩騰還一度領先達2秒多，但秦力恩最終上演大逆轉以3分27秒116的0.626秒之差摘金，也粉碎了臺中市想包辦8金的美夢。

「真的很意外！」秦力恩與張恩騰是今年亞青賽隊友，秦力恩說：「我很清楚對手的實力，他比我好太多，他可以帶一整圈，但我只能帶半圈，我在想可能是他賽前得到流感所致，過程中我沒有想太多，就是盡量快一點。」這是秦力恩繼前一天團隊追逐賽後再度摘金。

臺中市連兩天都丟掉原本很有自信的2金項目，最後被臺北市西松高中攔截，臺中市自由車委員會總幹事徐瑞德說：「這2天臺中市包辦14金成績算是滿意，但美中不足就是高男組丟掉2金讓人遺憾，但這也是好事，透過比賽我們可以看到我們未來要加強的地方，同時我也要恭喜臺北市西松高中，他們在沒有場地可練習之下，還可以練成這樣的成績，他們的努力是不容被忽視的，但也更激勵我們要在未來變得更強。」

全中運射擊／桃園市囊括12金成大贏家　單日「雙破」大會紀錄

全中運射擊／國男組趙佳葦破紀錄摘金　劉志祥「沖天炮」帶來好運

全中運跆拳／平鎮高中陳家昇完成3連霸　南寧高中王薇嘉迎5連冠

全中運射擊／桃園市單日狂掃8金成贏家！劉志祥「沖天炮」真好玩

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞