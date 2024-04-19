全中運／自由車場地賽、台中市包7金　西松高中秦力恩逆轉摘金

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國男、女子組爭先賽金牌戰則形成臺中市各校隊的內戰，國男組清泉國中李承諭以2-1打敗清水國中陳立珉、國女組清泉國中陳穎嫻以直落2打敗清水國中王雲彤摘金；高中男、女組爭先賽都是大甲高中天下，今年獲得亞青雙銅的邱信維、亞青3銀得主的劉尚盈都順利為大甲高中摘金。
「黑人」邱信維過去以登山車和中長距離為主，去年才開始轉型成短距離，苦等到今年高三最後一屆全中運，才得以參加場地賽個人項目，而他也很努力為自己成功摘金，他賽後說：「很開心，這是我最後一屆全中運，終於拿到我的第一面場地個人賽金牌。」邱信維強調經過「亞青賽」的磨鍊後讓他實力獲得突破，邱信維說：「很特別，我的場地個人項目反而是先從國外開始比，因此在技巧、臨機應變上都有很大的進步。」
臺中市大甲高中劉尚盈，去年爭先賽屈居第3，今年她在冠亞軍選手都畢業後，順利摘金，她有自信的說：「即便那兩人還在，我覺得我還是會贏，去年其實我的速度並不差，只是經驗較少，今年感覺自己進步很多，特別在亞青賽拿到2銀（爭先賽、競輪賽）、1銅（團隊競速）後，包括速度、體力和耐力都有提升。」
在2公里個人追逐賽中，國女組臺中市清水國中楊喬卉、國男組臺中市日南國中劉洧浡成功摘金，其中楊喬卉以2分41秒941打破學姐黃文欣在111年全中運創下的2分42秒540大會紀錄；但黃文欣隨後也在高女組2公里個人追逐賽金牌戰以2分36秒112摘金。
大甲高中黃文欣2月才剛在印度「亞青賽」摘下集體出發、落後淘汰賽雙金，今天連同個人追逐賽已拿下2金，但她還不滿意說：「狀況應該可以更好一點，本來應該可以破大會紀錄的，反倒是我的國女組大會紀錄被學妹破了。」黃文欣能力非常全面，除了場地賽報了3項，還報了公路賽以及登山車越野賽，她說：「其實教練也有問我要不要挑一個專項，但我就是選不出來，現在距離上大學還有1年時間，這就留待上大學後再去傷腦筋吧！」
最後壓軸的高男組自由車3公里個人追逐賽，由去年亞青全能金牌、臺中市大甲高中王牌張恩騰對上臺北市西松高中秦力恩，若大甲高中再拿下金牌，臺中市的學校隊伍將包辦所有場地賽的金牌，比賽一開始張恩騰還一度領先達2秒多，但秦力恩最終上演大逆轉以3分27秒116的0.626秒之差摘金，也粉碎了臺中市想包辦8金的美夢。
「真的很意外！」秦力恩與張恩騰是今年亞青賽隊友，秦力恩說：「我很清楚對手的實力，他比我好太多，他可以帶一整圈，但我只能帶半圈，我在想可能是他賽前得到流感所致，過程中我沒有想太多，就是盡量快一點。」這是秦力恩繼前一天團隊追逐賽後再度摘金。
臺中市連兩天都丟掉原本很有自信的2金項目，最後被臺北市西松高中攔截，臺中市自由車委員會總幹事徐瑞德說：「這2天臺中市包辦14金成績算是滿意，但美中不足就是高男組丟掉2金讓人遺憾，但這也是好事，透過比賽我們可以看到我們未來要加強的地方，同時我也要恭喜臺北市西松高中，他們在沒有場地可練習之下，還可以練成這樣的成績，他們的努力是不容被忽視的，但也更激勵我們要在未來變得更強。」