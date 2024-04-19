全中運／兩人三破大會紀錄　後起之秀！何盈禕、王昱鈞同日登頂

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國女組40公斤級，由花蓮縣三民國中林莉珍以抓舉42公斤、挺舉50公斤，總和92公斤獲得銀牌，臺南市東原國中陳姿倢以抓舉40公斤、挺舉45公斤，總和85公斤摘得銅牌。
國男組舉重55公斤級的臺中市成功國中的王昱鈞，去年在國男組49公斤拿到金牌，今年升級角逐55公斤，不但拿到金牌，成績也破大會；他賽後說：「過去挺舉個人最佳成績是99公斤，之後上修到100公斤門檻，很高興能一舉突破。」
王昱鈞抓舉破紀錄後，在場上大聲歡呼，在頒獎時更是振臂狂喝；他興奮地說：「原先就設定這次全中運要以破紀錄為目標，賽前大腿有拉傷，還好教練讓我多休息，沒有想到抓舉會破紀錄，所以格外開心。」他表示，去年學長王冠鑫在比賽中的連破紀錄，也鼓舞他今年要跟學長一樣。
國男組55公斤級，新北市安康高中國中部賴易呈以抓舉78公斤、挺舉86公斤，總和164公斤獲得銀牌；高雄市寶來國中高子翔以抓舉73公斤、挺舉88公斤，總和161公斤拿下銅牌。
國男組49公斤級，彰化縣社頭國中柳丞鴻以抓舉71公斤、挺舉85公斤，總和156公斤，奪得舉重賽的首金，不過他試圖挑戰大會挺舉紀錄時，因心態沒調整好而失敗；臺中市大里國中魏連成以抓舉67公斤、挺舉78公斤，總和145公斤獲得銀牌，新北市清水國中劉豈睿以抓舉62公斤、挺舉79公斤，總和141公斤拿下銅牌。
社頭國中校長陳靜宜表示：「在國中階段，我們都希望學生多元發展，柳丞鴻的第一專長是籃球，是教練謝志典發現他在舉重的天分，並鼓勵他在練習籃球的同時也不要忘了練習舉重，才有今天的這一面金牌。」
國女組45公斤級，雲林縣斗南國中侯羽希以抓舉50公斤、挺舉65公斤，總和115公斤摘下金牌，彰化縣埤頭國中陳佳蓁以抓舉43公斤、挺舉60公斤，總和103公斤拿下銀牌；臺東縣卑南國中張憶慈以抓舉39公斤、挺舉54公斤，總和93公斤獲得銅牌。
國女組49公斤級由高雄市湖內國中潘美金以抓舉63公斤、挺舉78公斤，以總和141公斤拿下金牌，湖內國中潘美金更是下個月即將在祕魯舉行的「青年奧運」中華代表隊國手，全中運比賽結束後，馬上要返回國訓中心繼續培訓，她其實才國二，但她從小五看著姊姊練舉重，就嘗試一起練習，就和舉重結下不解之緣。
國女組49公斤級，屏東縣大同高中方昱心的抓舉58公斤、挺舉73公斤，以總和131公斤奪銀；新北市清水高中黃佩荃的抓舉55公斤、挺舉74公斤，以總和129公斤摘銅。