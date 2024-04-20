職場薪女力／富千金成金融教母　92歲遠銀董座侯金英活出自我

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就算出生於富家，父親是台南幫創辦人侯雨利，一度可與台灣經營之神王永慶分庭抗禮，侯金英卻沒有富家千金的嬌氣，與前央行總裁梁國樹結婚後，即便以「先生至上」，一切也以家庭為重，她還是找了能兼顧家庭的大學教職，一教就是36年，作育英才無數，更被譽為「金融教母」，包括中央銀行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧、台灣銀行董事長呂桔誠、主計長朱澤民、前行政院長林全都是她的學生。
從教職退休後，她也沒閒著，一腳踏入金融業，曾出任台灣金融研訓院董事長，2008年更接下遠銀董事長一職至今，也展開自己的「第二人生」。在金融相關工作崗位做了60年，也超乎她的想像。可是，侯金英表示，「做大事一直不是我的人生目標，我只是秉持敬業的精神，認真看待工作中的每一件事，用心做好，務實做好，如此而已。」
直到92歲仍堅持活出自我的侯金英，父親對她影響深遠。她表示，自己從小就很乖，喜歡學習，在傳統年代，父母雖不免可惜她是個女孩子，卻也認為子女有能力念書就儘量讓她念。她在校成績一直名列前茅，求學過程順利，只有在選擇大學科系時，因為母親不希望她讀法律，認為法律判決左右人的命運，萬一誤判或冤枉豈不非過，因此她選擇了經濟系。
雖然侯金英自認沒有遺傳到父親的生意頭腦，但從父親身上看到成功3大要件「要打拚、要用腦筋、要認真」缺一不可，至今影響深遠，即便現年92歲，如同她父親「認真、努力、務實」，每天還是以上班為樂，沒想過退休。
侯金英的上半人生以「先生、家庭」為重，在大學教書36年，下半人生也活出自我精彩人生，人生一甲子時間都奉獻於台灣金融業的她，扮演過許多角色，也從不同角色中體驗到不同的快樂，就算到了現在92歲，她依舊「知足惜福」，也如同掛在她辦公室、最愛的一幅畫上題字「傲骨、經霜、一品紅」，在凜冽寒冬仍努力綻紅，看似柔弱卻充滿韌性，更以人生座右銘「敬業盡責，凡事善解」隨時提醒自己，交代的事一定要盡責，凡事往好處想，就不會被煩惱糾纏。