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天王星5隻貓全奇蹟存活！躲貓貓冠軍「歐膩」也回家了　貓奴飆淚

▲天王星大樓最後一隻貓咪「歐膩」終於在19日凌晨捕獲，天王星大樓五隻貓咪全部存活，讓不少貓奴感動落淚。（圖/飼主臉書）
▲天王星大樓最後一隻貓咪「歐膩」終於在19日凌晨捕獲，天王星大樓五隻貓咪全部存活，讓不少貓奴感動落淚。（圖/飼主臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

花蓮在月初時遇到規模7.2的強震，造成一棟天王星大樓民宅傾斜，相關單位經過2個多禮拜才全數拆除完畢，然而，當下因為狀況緊急，裡面的住戶在撤離時也沒有時間找愛貓在哪裡，無法一起逃生，只能自行先離開，而截至18日天王星大樓拆除完畢後，總共有4隻貓咪、6隻雞都被成功救出，這其中也包含罹難者的愛貓。然而一隻5樓住戶的「乳牛貓歐膩」卻不見蹤影，讓許多愛貓人士都上網集氣，結果歐膩終於在今（19）日凌晨尋獲，讓不少貓奴都激動落淚，認為發生事故5隻貓咪竟然都能全數存活根本是奇蹟，向現場救災人員致上最高謝意。

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花蓮天王星大樓不敵7.2強震！5隻貓來不及逃出受困

4月初，花蓮一大早7時58分發生芮氏規模7.2的強震，讓天王星大樓直接傾斜但並未全面倒塌，許多住戶趕緊依循救難人員指示逃離大樓，不過因為地震緣故，家裡的愛貓並未能及時尋獲，飼主們只能先自行撤離大樓，以防有餘震時大樓直接倒塌。

然而在住戶紛紛撤離後，經過統計，因為地震受困在大樓之內的有5隻貓咪，包括已故康老師的愛貓；8樓住戶余小姐的白橘貓「橘子」、虎斑貓「妹妹」、三花貓「花花」，以及5樓住戶陸小姐的乳牛貓「歐膩」，另外則是頂樓有住戶飼養的6隻公雞、母雞。

▲今（9）日在拆除過程時，發現一隻白底橘色花紋的貓咪卡在7樓鐵窗內，確認身分為8樓住戶余小姐的愛貓「橘子」，動保員及消防員隨即出面救援。
▲天王星大樓第一隻被救出的貓咪就是「橘子」，是8樓住戶余小姐的愛貓，當時被發現時卡在7樓的鐵窗。（圖/NOWnews資料照）
天王星大樓拆除作業2個禮拜！5隻貓奇蹟全部存活

整個天王星大樓的拆除作業雖然不分日夜展開，但是因為處理起來相當棘手，整個拆除作業必須拉到2個禮拜之久，貓咪即便存活，在多天沒有進食的情況下，也讓飼主非常擔心其安危。後來在天王星大樓開始拆除之後，最先被發現的是卡在7樓鐵窗的「橘子」，隨後是虎斑貓「妹妹」，自己跑到1樓的誘捕籠中。

▲天王星大樓拆除現場工作人員搭乘雲梯車，爬上瓦礫堆候成功將康老師的貓咪救下。（圖／讀者提供）
▲天王星大樓拆除現場工作人員搭乘雲梯車，爬上瓦礫堆候成功將康老師的貓咪救下。（圖／讀者提供）
隨後第三隻被發現的則是罹難者康老師的愛貓；第四隻則是「花花」，拆除人員冒險進入天王星大樓才得已將花花給救出，然而乳牛貓「歐膩」原本13日一度被發現在拆除現場，結果一溜煙就不見蹤影，後來又有工程人員在16日看見「歐膩」，但牠又立刻逃到下水道中，隨後就不見蹤影，讓歐膩的主人陸小姐也非常焦急，甚至還發出公告，如果幫忙找到貓懸賞2萬元。

後來終於在18日晚間10點多，先是由剛和3隻愛貓團聚的8樓余小姐，在天王星附近民宅水溝，發現疑似歐膩行蹤，進行通報之後，大家開始進行誘捕，最後終於在主人聲音的加持之下，在19日凌晨找回歐膩，不僅天王星大樓拆除作業圓滿完成，5隻貓咪也奇蹟全部存活，讓這場「躲貓貓」落幕。而被救出的貓咪出現的症狀大概都是變瘦、有稍微脫水情況、發燒等，比較沒有明顯的外傷，消息傳開後，讓許多貓奴在網路上飆淚，向現場所有工程人員致謝。

▲三花貓「花花」自行下樓，跑到誘捕籠裡，回到主人身邊（圖／翻攝畫面）
▲天王星大樓第四隻三花貓「花花」自行下樓，跑到誘捕籠裡，回到主人身邊團聚。（圖／翻攝畫面）

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