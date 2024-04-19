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今起喝3天！7-11濃美式28元、厚乳拿鐵第2杯10元　全家霜淇淋10元

▲7-11本週咖啡優惠有美式、厚乳拿鐵、精品美式、咖啡珍珠歐蕾、香鑽水果茶同品項第2杯10元。（圖／7-11提供）
▲7-11本週咖啡優惠有美式、厚乳拿鐵、精品美式、咖啡珍珠歐蕾、香鑽水果茶同品項第2杯10元。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（19）日週末五六日優惠開跑，7-11本週有美式、厚乳拿鐵、精品美式、咖啡珍珠歐蕾、香鑽水果茶同品項第2杯10元，大杯美式原價45元、特價28元開喝；全家特濃拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，霜淇淋第2支也只要10元，除了不限制支付方式外，加10元還有Pocky香蕉棒一盒。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜4月19日至4月21日
◾大杯美式第二杯10元，6.3折，原價45元、特價28元
◾厚乳拿鐵第二杯10元，5.9折，原價65元、特價38元
◾精品大杯美式第二杯10元，5.5折，原價100元、特價55元
◾咖啡珍珠歐蕾第二杯10元，5.8折，原價75元、特價43元
◾香鑽水果茶第二杯10元，5.8折，原價70元、特價40元

◾憑icash2.0/icash Pay/OPEN錢包，購買指定CITY系列飲品/飲料/泡麵/零食/糖果/精補品/冰品/冷凍品/啤酒/甜點/寵物食品/衛生棉/濕紙巾 消費每滿222元折22元/滿888元折100元。
立折門檻： 222元折22元/ 444元折44元/ 666元折66元/ 888元折100元/ 1776元折200元/ 2664元折300元/單筆折抵上限300元。

▲7-11限時三天美式、拿鐵第二杯10元，買指定商品滿額立折優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11限時三天美式、拿鐵第二杯10元，買指定商品滿額立折優惠。（圖／7-11提供）
📍APP｜4月17日至4月21日
◾精品茶咖系列（紅玉18精品大杯熱拿鐵、春烏龍精品大杯熱拿鐵）任2杯168元，6.5折，原價130元、特價84元
◾To b. by agnès b 經典冰巧克力可可2杯120元，6折，原價99元、特價60元

▲7-11選用精品級在地名茶、職人茶師監製的紅玉紅茶（南投日月潭）與春烏龍（南投松柏嶺），首次推出「紅玉18 精品拿鐵」與「春烏龍精品拿鐵」茶咖系列。（圖／7-11提供）
▲7-11選用精品級在地名茶、職人茶師監製的紅玉紅茶（南投日月潭）與春烏龍（南投松柏嶺），首次推出「紅玉18 精品拿鐵」與「春烏龍精品拿鐵」茶咖系列。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍門市｜4月19日至4月21日
◾特濃拿鐵第二杯10元，5.9折，原價65元、特價38元
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元，5.9折，原價65元、特價38元
◾霜淇淋第二支10元，6.1折，原價49元、特價30元

▲全家特濃拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元，現擠霜淇淋買第二支也只要10元。（圖／全家提供）
▲全家特濃拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元，現擠霜淇淋買第二支也只要10元。（圖／全家提供）
▲全家霜淇淋第2支也只要10元，除了不限制支付方式外，加10元還有Pocky香蕉棒一盒。（圖／全家提供）
▲全家霜淇淋第2支也只要10元，除了不限制支付方式外，加10元還有Pocky香蕉棒一盒。（圖／全家提供）
📍APP隨買跨店取｜4月17日至4月30日
◾冰嘉明拿鐵2杯99元，6.6折，原價75元、特價50元
◾大杯燕麥奶拿鐵2杯99元，7.7折，原價65元、特價50元

📍APP優惠趣｜4月19日至4月22日
◾大杯泰式厚椰拿鐵特價69元，原價85元（限量5萬組）
◾特大杯泰式厚椰可可特價69元，原價90元（限量5萬組）
◾大杯燕麥奶拿鐵特價49元，原價65元（限量10萬組）
◾植纖環保杯特價99元，原價129元（限量5萬組)

▲全家升級2022年推出的椰奶拿鐵，推出Let’s Café「泰式厚椰拿鐵」，添加泰國直輸進口的CHAOKOH巧口牌椰奶。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家升級2022年推出的椰奶拿鐵，推出Let’s Café「泰式厚椰拿鐵」，添加泰國直輸進口的CHAOKOH巧口牌椰奶。（圖／記者鍾怡婷攝）

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