天氣預報／今午後又下雨！六日把握短暫好天氣　鋒面下週二再襲台

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天氣風險分析師柯聿寧預報指出，今日為偏東轉偏南風環境，中北部雲量仍多，午後在中北部、中南部山區有短暫雨機會，預估對流及降雨強度弱，平地還不至於出現強降雨。
週六到週日副熱帶高壓勢力稍延伸到台灣南方，台灣附近轉為偏南到西南風環境，平地大致多雲到晴，午後中北部山區偶有零星降雨，不過天氣上仍然有些變數，主要是因為鋒面系統在華南活動，相關衍伸的雲系仍無法排除有東移的機會，這種系統只能靠觀測資料來研判，反應時間短，整體來說週六日還是天氣比較穩定的，建議可好好把握這兩天。
下週二、下週三鋒面影響，各地留意陣雨或雷雨
下週一鋒面更為接近台灣，白天仍然為偏南到西南風環境，水氣增多，午後中北部山區降雨略增，鋒面衍伸的對流雲系相對週六日也更容易東移，天氣逐漸變得不穩定，感受由炎熱變得悶熱，下週二鋒面報到，各地轉為有陣雨或雷雨天氣，下半天鋒面南移，中南部也有較大雨勢發生機會，下週三下半天鋒面有北抬趨勢，西半部出現雷陣雨的機會再提高。
梅雨季快到了！慎防強對流帶來的劇烈天氣
到了下週四至下個週末鋒面大致都在台灣北部至長江中下游、華南活動，這段時間副熱帶高壓勢力較為東退，大氣不斷有不穩定波動從華南東移，鋒面南側的西南風則會持續帶來暖濕空氣，因此天氣都不穩定，雖然有降雨空檔的時間，但一旦發展出強對流就可能帶來劇烈天氣。
三月底及昨天的鋒面大概都可以看出影響很明顯，時序逐漸進入5-6月的梅雨季，這類天氣系統影響的機會再提高，務必要有防範的準備，也建議把握週六日兩天比較穩定的好天氣。