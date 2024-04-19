影／遭爆全身奢侈品！徐巧芯當眾脫衣曬標籤　內衣褲品牌全說了

拿5年前謠言抹黑護航徐巧芯　黃捷轟：國民黨豬隊友上錯車又翻車

▲黃捷怒轟，國民黨公然造謠、捕風捉影，抹黑自己來試圖護航徐巧芯。（圖／NOWnews資料照片）
▲黃捷怒轟，國民黨公然造謠、捕風捉影，抹黑自己來試圖護航徐巧芯。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳宜加／台北報導

民進黨立委黃捷近日因國民黨徐巧芯大姑涉洗錢案爭議，雙方唇槍舌戰不休，國民黨團昨（18）日召開記者會指控，黃捷母親加入老鼠會、賣中國茶葉，黃捷變成「老鼠捷」。對此，黃捷怒轟，國民黨公然造謠、捕風捉影，抹黑自己來試圖護航徐巧芯。「都過5年了耶，是不是代表國民黨沒東西可以罵我了？國民黨這些豬隊友，不僅上錯車，結果自己又再次翻車。

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黃捷表示，「護航也要做功課國民黨還要繼續連連看嗎？國民黨照抄過去2020年罷免團體攻擊我的文案，又冷飯熱炒一次。竟然大動作開記者會，拿我的家人曾經的貼文來影射，說是老鼠會，更造謠說我母親在中國賣茶葉。國民黨公然造謠、捕風捉影，抹黑我來試圖護航徐巧芯。藉這個機會，我就再澄清一次。」

黃捷指出，「我的母親從沒在中國經商，也沒有賣過茶，更沒有賣過國民黨所指控的不實商品。雖然此事與我無關，但既然愛玩連連看，我也鄭重澄清。要連也要連得像一點，全都是憑圖說故事，如果國民黨有任何證據，歡迎提出。這5年我已經澄清無數次，今天還要講，實在心累。國民黨可以用連連看抹黑一個人，還用了5年，完全不聽對方的澄清，這是什麼超時空旅人的抹黑術？」

黃捷說，此謠言的歷史是這樣：2019年，詹江村為了抹紅她，造謠她母親在中國賣茶葉，統促黨何建華則搜集情資，拿此事回報中共，更試圖用假消息企圖影響台灣選舉。2020年，罷免團體為攻擊她，又再次指控她母親賣茶葉、做直銷，還拿去做成文宣、挨家挨戶的發放，對我做鋪天蓋地的攻擊。直至2022、2023年，在競選議員跟立委時，都還有人拿來造謠、意圖使人不當選。

黃捷表示，實在沒想到，這種不實內容到2024年國民黨還要撿去用。都過5年了耶，是不是代表國民黨沒東西可以罵了？國民黨這些豬隊友，不僅上錯車，結果自己又再次翻車。

黃捷最後總結：國民黨的不長進，正是國家打擊假消息的最大阻礙。因為這個黨的本質就是做惡劣的政治詐騙，請先從自身做起、改善造謠歪風，再來講別人！

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