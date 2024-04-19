追究襲擊以色列責任！伊朗遭制裁　外長赴聯合國會議被限制活動

伊朗上週末在攻擊以色列本土後，美國與英國18日宣布，對伊朗實施新一輪制裁，旨在嚇阻伊朗與其代理人繼續發動攻擊，避免中東局勢惡化升級。美國並對正在紐約出席聯合國會議的伊朗代表團，實施了額外的行動限制，包括伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合外媒報導，為追究伊朗襲擊以色列的責任，美國國務院副發言人帕特爾（ Vedant Patel ）18日表示，阿布杜拉希安率領的代表團，活動範圍只能在聯合國總部半徑2個街區、往返聯合國總部與伊朗使團住所，以及往來聯合國總部到約翰甘迺迪機場。美國和英國政府也在同一天宣布對伊朗實施新一輪制裁，美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）針對伊朗境內的16人和2個實體進行制裁，外加5間參與鋼鐵生產的公司，以及伊朗汽車製造商巴曼集團的3個子公司；英國制裁對象則包含生產上述軍備的伊朗軍事組織、武裝部隊總參謀部以及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍實體等都在清單內，預計針對13個實體或個人。儘管遭受制裁，伊朗對以色列的態度依舊沒有軟化，阿布杜拉希安18日向聯合國安理會提出警告，聲稱伊朗的合法防衛措施雖然已經結束，可若以色列再用武力侵犯伊朗主權，伊朗將毫不猶豫的維護自身權利，勢必會讓以色列感到後悔。美英擴大制裁伊朗！針對無人機、飛彈製造商 避免中東局勢惡化不讓別人插手！以色列稱將自行決定回擊伊朗 分析：約旦立場艱難聯合國安理會召緊急會議！以色列、伊朗大使言詞交鋒不留情以色列準備反擊 伊朗總統再警告：即使最微小侵略也將最嚴厲回應