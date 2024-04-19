人物／醫界超資深大聲公！邱泰源接掌衛福部　上任先平反對聲浪

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同時具有醫界與政界豐富背景，又與執政黨具有極深的淵源，邱泰源每逢衛福部長更替，就會被視為高機率接任人選之一，尤其新冠肺炎疫情尾聲，衛福部前部長陳時中卸任、轉而投入台北市長選戰時，許多人都認為，邱泰源上任是必然，但最終由陳時中的好友、現任部長薛瑞元接棒。
如今賴清德編組新內閣，衛福部長再度更迭、新人能否達成其「健康台灣」的目標，一直受到各界關注，這次同樣在人選公布前就出現邱泰源接任的呼聲，與此同時被視為候選人的還有薛瑞元、賴清德的恩師陳志鴻等多位人選，外界接任的呼聲不相上下，相較之下邱泰源接任的可能性稍弱。
此外，邱泰源接任風聲出現後，醫界基層團體、社福界即以聲明形式表達強烈的反對意見。台灣醫療工會聯合會直指邱泰源擔任立委期間，曾拒絕與他們對話、聽取他們的意見；台灣身障聯盟也指出，邱泰源帶頭阻撓《醫療機構設置標準》修正草案，導致立意良善的政策胎死腹中。
衛福部前部長林奏延日前指出，新任衛福部長首要任務應是搞定國內的多項食安問題，再者是對健保做出全面性的盤點，給出通盤的解決方案，且近來兒童虐待、各式社會事件頻傳，備受討論的社會安全網議題，也需要新任部長細細思索改善之道。
然而，邱泰源這次接任衛福部長後，恐怕要先處理的不只有前述的3大課題，還要同時設法平息醫界、社福界的不滿聲浪，可說是腹背受敵，後續的各項議題也涉及與醫師、護理師、藥師、社福團體的合作，其過去在立法院的經驗是否能有助於往後的溝通，外界也將以放大鏡仔細檢視。
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