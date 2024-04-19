李亦伸專欄／NBA季後賽首輪湖人vs金塊預測！詹皇表現成關鍵

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我喜歡湖人第一輪就打金塊，決一生死，當有人打敗你，並嘲諷你一整季，甚至直接酸諷「誰是你老爹」時，湖人「老詹」LeBron James不能安靜吞下這口氣。
用勝利反擊，用贏球證明一切，老詹得有這種霸氣和決心，並且保持耐心。機會總會到來。
這個系列賽可以分成幾個重點：
一、湖人可能比上季稍好，但很有限。
湖人上季西決被金塊4：0橫掃，第一戰沒打好，第二戰該贏未贏，第三戰犯了幾個關鍵錯誤，第四節莫名被逆轉。
檢討湖人輸球原因，主要還是「可用之兵」太少，湖人幾乎只有老詹、AD、Austin Reaves、八村壘四個人在打球，Dennis Schroder防守、對位、外線都被金塊打糊，D'Angelo Russell手感、防守和狀況爛到湖人球迷想要把他丟棄。
當球隊輪換用從7-8人，變成4-5人，而且兩名主力後衛完全不在狀況時，比賽就非常難打，湖人輸在細節(籃板、防守、對位都吃虧)，但嚴格來說，金塊贏得貨真價實，金塊有出色教練，有兩大超巨表現Nikola Jokic+Jamal Murray，還有4-5名超凡角色球員，輪流打出最佳配角功能。
今年湖人多了Spencer Dinwiddie，防守、身高、持球都能派上用場，Gabe Vincent來自熱火，經過總冠軍賽歷練，他的防守、速度、繞掩護都是一流，三分外線可以信賴。對鵜鶘一戰，Gabe Vncent證明他值得等待和期待。
今年D'Angelo Russell狀況和信心都更好，湖人不是四人球隊，基本上湖人有七人可以力拼金塊，這是湖人比上季稍好關鍵。
二、金塊比上季稍差，但還是最完美團隊。
金塊有兩大超巨Nikola Jokic+Jamal Murray，兩人上季表現無懈可擊，Jamal Murray就像神鬼戰士，對湖人每場都能打出3-5個神仙進球，無法防守。湖人就是栽在他手裏，Nikola Jokic依舊是MVP表演，全能、戰術核心，同時也很難防守對位，金塊其他角色球員打得非常稱職，進攻跑動流暢，戰術默契完美，更重要的是教練Michael Malone執教、用人、應變，他是年度最出色教練。
今年金塊少了兩個關鍵替補，Bruce Brown、Jeff Green，經驗、關鍵球都受影響，金塊只能靠體能勁爆後衛Christian Braun、運動能力出色小前鋒Payton Watson，Reggie Jackson在Jamal Murray、Kentavious Caldwell-Pope都健康出賽情況下，上場空間角色都被壓縮，但還是一道最強保險。
金塊防守、默契一流，進攻流暢，高位戰術、擋拆也因為Nikola Jokic+Jamal Murray二人組超凡表現，根本難以防守，金塊團隊、戰術細節還是比湖人更出色一點。
三、決勝關鍵。
這個系列賽決勝關鍵有二，第一是湖人的防守對位，第二是湖人三分球。
如何對位、包夾Jamal Murray，這是湖人防守端重點，上季西決Jamal Murray根本就像神鬼戰士，無法防守，打得老詹都為他豎起大拇指。因此湖人在防守、對位和輪轉上必須有效施壓，不能讓Murray再打出MVP表現和數據。
湖人必須打好防守，穩住節奏，不能跟金塊比進攻得分，那只會死的很難看。
至於湖人三分，Russell、Reaves、Vincent、八村壘、Vincent都得有水準發揮，湖人這部機器才跑得動，也才有機會拉下金塊，完成復仇。
我的預測：
湖人4：2淘汰金塊。
系列賽MVP：老詹