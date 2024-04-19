徐巧芯2大爭議沒說清楚 網接力苗博雅掀全身精品嗆「今天還有」
國民黨立委徐巧芯近日遭台北市議員苗博雅直播踢爆，過往行頭全是名牌，包括一件要價超過10萬元的LV短禮服，以及多項要價不斐的珠寶、首飾等，引發網友熱烈討論，甚至有網友接力苗博雅，繼續曝光徐巧芯擁有的精品，還說「今天還有。」引來大批網友敲碗。
記者陳宜加／台北報導
國民黨立委徐巧芯近日因大姑夫婦涉嫌詐騙洗錢陷入輿論風波，身上穿的名牌行頭也被翻出來討論。台北市議員苗博雅更開直播爆出徐巧芯的行頭總價值驚人，除了勞力士鑲鑽表、疑似名牌LV連身裙，還被網友翻出她曾背過多個不同精品名牌包的照片。粉絲專頁「台北松信資深綠吱」也接連發出徐巧芯身上的多數精品，讓民眾驚嘆「原來立委那麼賺錢？」
「台北松信資深綠吱」昨晚更撂話，「好了，貼了這麼多的精品（明天還有）之後，還是要請巧芯委員好好交代一下自己的財產，目前看起來就是很怪，貼這些精品也不是在仇富或是指責說不能買，而是你要把事情交代清楚！」
粉專表示，「我手上還有好幾個，巧芯不說清楚，明天我就繼續放囉！當初你告我應該就要想到這個下場了。」粉專指出，徐巧芯幾個問題沒說清楚：（一）100萬跟詐騙集團有沒有關係？（二）2000萬1880？1450？金額兜不攏。