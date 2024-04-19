影／遭爆全身奢侈品！徐巧芯當眾脫衣曬標籤　內衣褲品牌全說了

徐巧芯2大爭議沒說清楚　網接力苗博雅掀全身精品嗆「今天還有」

▲網友接力苗博雅掀徐巧芯全身精品。（圖／翻攝自台北松信資深綠吱臉書）
▲網友接力苗博雅掀徐巧芯全身精品。（圖／翻攝自台北松信資深綠吱臉書）

記者陳宜加／台北報導

國民黨立委徐巧芯近日遭台北市議員苗博雅直播踢爆，過往行頭全是名牌，包括一件要價超過10萬元的LV短禮服，以及多項要價不斐的珠寶、首飾等，引發網友熱烈討論，甚至有網友接力苗博雅，繼續曝光徐巧芯擁有的精品，還說「今天還有。」引來大批網友敲碗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨立委徐巧芯近日因大姑夫婦涉嫌詐騙洗錢陷入輿論風波，身上穿的名牌行頭也被翻出來討論。台北市議員苗博雅更開直播爆出徐巧芯的行頭總價值驚人，除了勞力士鑲鑽表、疑似名牌LV連身裙，還被網友翻出她曾背過多個不同精品名牌包的照片。粉絲專頁「台北松信資深綠吱」也接連發出徐巧芯身上的多數精品，讓民眾驚嘆「原來立委那麼賺錢？」

「台北松信資深綠吱」昨晚更撂話，「好了，貼了這麼多的精品（明天還有）之後，還是要請巧芯委員好好交代一下自己的財產，目前看起來就是很怪，貼這些精品也不是在仇富或是指責說不能買，而是你要把事情交代清楚！」

粉專表示，「我手上還有好幾個，巧芯不說清楚，明天我就繼續放囉！當初你告我應該就要想到這個下場了。」粉專指出，徐巧芯幾個問題沒說清楚：（一）100萬跟詐騙集團有沒有關係？（二）2000萬1880？1450？金額兜不攏。

拿5年前謠言抹黑護航徐巧芯　黃捷轟：國民黨豬隊友上錯車又翻車

徐巧芯財產申報被翻出　夫婦年收420萬「存款一年竟暴增415萬」

徐巧芯豪贈婆婆100萬？綠議員質疑「用途何在」：金管會要查！

徐巧芯遭質疑財產年增415萬！他列出明細　嗆黃捷財產也暴增3百萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生