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9年前市場賣涼糕爆紅！「退出演藝圈7年」現況曝　本尊心聲全說了

▲記得9年前的東湖涼糕哥嗎？在退出演藝圈7年之後，目前他重操舊業，在市場擺攤賣涼糕，人氣紅不讓！（圖/涼糕哥臉書）
▲記得9年前的東湖涼糕哥嗎？在退出演藝圈7年之後，目前他重操舊業，在市場擺攤賣涼糕，人氣紅不讓！（圖/涼糕哥臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

9年前，有PTT網友分享一位在東湖市場賣涼糕的帥哥天菜，自此讓「涼糕哥（游勝綸）」一夕之間爆紅，甚至後來上過許多綜藝節目，也有出道經驗，後來因為經紀合約相關問題，逐漸淡出演藝圈。近日，在Tik Tok社群平台上，大量出現不少人到菜市場購買涼糕的影片，經記者一看才發現竟然就是當年爆紅的「涼糕哥」，目前現況也隨之曝光，重操舊業的他現在涼糕生意非常好，也因為出色的外表，仍然深受婆媽的喜愛，做生意也自有一套，人氣越來越旺。

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▲9年前一名小鮮肉被拍到在東湖市場賣涼糕裸上半身的畫面，因而讓畫面瘋傳爆紅，後來老闆也被稱為涼糕哥，在各大綜藝節目亮相。（圖/PTT@b0807love）
▲9年前一名小鮮肉被拍到在東湖市場賣涼糕裸上半身的畫面，因而讓畫面瘋傳爆紅，後來老闆也被稱為涼糕哥，在各大綜藝節目亮相。（圖/PTT@b0807love）
涼糕哥退出演藝圈7年！重操舊業「賣涼糕」經歷喪母之痛

9年前被網友捕捉因而爆紅的「涼糕哥（游勝綸）」，原本是一位運動國手，後來因為爆紅進軍演藝圈之後，卻爆出與經紀公司有合約相關問題，2017年時歷經人生的低潮，也對演藝圈工作不再留戀，尋求過去認真生活的自己，重拾自己在市場「賣涼糕」的工作。

不過卻在去年時，涼糕哥的媽媽在健康檢查時發現罹患「食道癌」以及「胃癌」，且是末期，讓他情緒難掩激動，為了要全心全意地照顧母親，他一度停止市場擺攤工作，就希望自己能夠多一點時間陪伴媽媽，涼糕哥表示：「不知還有多久的時間裡，盡心盡力，做到沒有遺憾」最後媽媽離世後，游勝綸也向母親告白：「兒子永遠愛妳，是當兒子的不夠好，謝謝妳生給我的一切，妳是我心中最偉大的人」。

▲游勝綸現在重操舊業在市場擺攤賣涼糕，其涼糕的用料非常實在，深受廣大婆媽的歡迎。（圖/游勝綸臉書）
▲游勝綸現在重操舊業在市場擺攤賣涼糕，其涼糕的用料非常實在，深受廣大婆媽的歡迎。（圖/游勝綸臉書）
賣涼糕開直播行銷加成！Tik Tok點閱驚人暴漲

然而從去年底開始，游勝綸全心全意投入市場擺攤賣涼糕工作，並且結合現在最夯的「直播」，在每天到市場去賣涼糕時，打開Tik Tok社群平台直播與觀眾互動，不少網友看了直播之後，都會好奇想要到市場攤販給他捧場。除此之外，游勝綸也會分享自己日常在製作涼糕的影片，最高點閱的影片在今年3月1日，有180萬觀眾看他準備要擺攤的涼糕，非常的驚人。

▲游勝綸現在自己經營自媒體+在市場擺攤賣涼糕，成效非常好，人氣越來越旺，常常出攤的涼糕都能全數售出。（圖/游勝綸臉書）
▲游勝綸現在自己經營自媒體+在市場擺攤賣涼糕，成效非常好，人氣越來越旺，常常出攤的涼糕都能全數售出。（圖/游勝綸臉書）
游勝綸也分享自己在這幾年的心境，從自己爆紅離開體壇、進軍演藝圈、退出演藝圈、重操舊業的種種心路歷程，他表示：「2015年的的小鮮肉風潮，媒體給了我涼糕哥的稱號，當時很多人說這一定是經紀公司的操作，認為是假的，沒什麼人了解我，沒有人看過我賣糕的過程，沒什麼人了解我，儘管我很用心」。

「感覺很快，什麼都很快，快十年了，也上了一些節目，玩玩就好，演藝圈也好，體育界也罷，還是老老實實地生活最自在」游勝綸表示：「感謝不嫌棄的你們，謝謝那些願意看、願意來我攤販給我支持的所有人，我會一直努力著，不管未來如何，我都會一直保持著自己」。而目前游勝綸擺攤的市場可以說是全台四處跑，營業時間都會公佈在臉書上，想要找他買涼糕的民眾都可以上他粉絲專頁查看哦！

▲涼糕哥
▲涼糕哥游勝綸現在台灣縣市跑透透，從雙北、桃園、台中甚至高雄都有擺攤販售，每次擺攤都吸引大批顧客朝聖購買。（圖/游勝綸臉書）
@vic830524等等我會出發去世貿一館賣涼糕 世貿只能賣到五點 他定價一塊200 我會調整回一斤280用秤的 不會給你們貴的價格 有買有送 今天沒有做水果涼糕 （沒時間切） 大家有興趣的可以來看看 我也沒去過 台北市的朋友來看看🙏🙏🙏 #市場 #菜市場 #涼糕哥 #涼糕 #珊瑚糕 #游勝綸 #充實 #菜市場美食 #感恩 #用心 #努力生活 #市場美食 #手工 #鳳凰城 #謝謝 #真心 #同理心 #tiktok #世貿 #世貿一館

♬ 故事还长（Cover 云汐）（剪辑版2） - 小豹不懂浪漫


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