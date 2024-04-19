9年前市場賣涼糕爆紅！「退出演藝圈7年」現況曝　本尊心聲全說了

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9年前被網友捕捉因而爆紅的「涼糕哥（游勝綸）」，原本是一位運動國手，後來因為爆紅進軍演藝圈之後，卻爆出與經紀公司有合約相關問題，2017年時歷經人生的低潮，也對演藝圈工作不再留戀，尋求過去認真生活的自己，重拾自己在市場「賣涼糕」的工作。
不過卻在去年時，涼糕哥的媽媽在健康檢查時發現罹患「食道癌」以及「胃癌」，且是末期，讓他情緒難掩激動，為了要全心全意地照顧母親，他一度停止市場擺攤工作，就希望自己能夠多一點時間陪伴媽媽，涼糕哥表示：「不知還有多久的時間裡，盡心盡力，做到沒有遺憾」最後媽媽離世後，游勝綸也向母親告白：「兒子永遠愛妳，是當兒子的不夠好，謝謝妳生給我的一切，妳是我心中最偉大的人」。
賣涼糕開直播行銷加成！Tik Tok點閱驚人暴漲
然而從去年底開始，游勝綸全心全意投入市場擺攤賣涼糕工作，並且結合現在最夯的「直播」，在每天到市場去賣涼糕時，打開Tik Tok社群平台直播與觀眾互動，不少網友看了直播之後，都會好奇想要到市場攤販給他捧場。除此之外，游勝綸也會分享自己日常在製作涼糕的影片，最高點閱的影片在今年3月1日，有180萬觀眾看他準備要擺攤的涼糕，非常的驚人。
游勝綸也分享自己在這幾年的心境，從自己爆紅離開體壇、進軍演藝圈、退出演藝圈、重操舊業的種種心路歷程，他表示：「2015年的的小鮮肉風潮，媒體給了我涼糕哥的稱號，當時很多人說這一定是經紀公司的操作，認為是假的，沒什麼人了解我，沒有人看過我賣糕的過程，沒什麼人了解我，儘管我很用心」。
「感覺很快，什麼都很快，快十年了，也上了一些節目，玩玩就好，演藝圈也好，體育界也罷，還是老老實實地生活最自在」游勝綸表示：「感謝不嫌棄的你們，謝謝那些願意看、願意來我攤販給我支持的所有人，我會一直努力著，不管未來如何，我都會一直保持著自己」。而目前游勝綸擺攤的市場可以說是全台四處跑，營業時間都會公佈在臉書上，想要找他買涼糕的民眾都可以上他粉絲專頁查看哦！