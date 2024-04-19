中國今啟用W122、W123航線！國台辦：有利兩岸同胞
中國民航局19日清晨宣布「福建地區空域實施優化調整」，啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行，對此中國國台辦聲稱，對於兩岸同胞都有利。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
中國民航局宣告自19日起，啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行，5月16日福州長樂機場進離場空域將進一步優化調整，並強調2024年民航業已由恢復發展轉向增量提質階段，此次優化福建地區空域，調整M503航線及其銜接線運行，將有利於滿足長三角與粵港澳地區間，以及東南沿海地區航空運輸發展需求，優化運行環境，保障飛行安全，增強應對雷雨季節保障能力，提高航班正常性，服務旅客出行。
中國國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，此次啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利。
朱鳳蓮並聲稱，M503航路位於上海飛行情報區內，設立和啟用是中國民航空域管理的常規工作，M503航路取消飛行偏置以來，總體運行安全平穩，切實改善了兩岸航班運營，進一步便利了兩岸人員往來。
先前針對中國陸啟用W122及W123航路、M503不再偏西飛一事，我國民航局曾表達抗議，認為雙方溝通結果有明顯差距，對於可能產生的影響及後續處置等細節，將與相關機關進一步評估商討後再對外說明。