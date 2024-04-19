台積電法說會迎失望賣壓、重挫34元　台股失守2萬點關卡

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權值股多數走弱，昨日召開法說會的台積電，今日迎來失望性賣壓，開盤下跌34元，隨後賣壓擴大到40元，來到764元，跳空摜破800元關卡；鴻海下跌2.5元，來到145.5元；聯發科下跌40元，來到1010元。
不過電線電纜股還是逆勢走高，億泰開盤直奔漲停，合機漲逾9%，榮星漲逾8%，華電漲逾7%，大亞、華榮漲逾3%，大同漲逾2%。
美國股市昨日跌多漲少，由於聯準會官員持續「放鷹」，聯準會第三把交椅威廉斯昨日表示：「鑑於目前的經濟實力，我絕對不認為有必要降息，數據將為我們的決策提供資訊。」「雖然這不是我的基本預期，但如果需要的話可能會升息。」，再加上，台積電昨日法說會表示，對半導體整體成長預期的下調；讓美股四大指數跌多漲少，道瓊指數上漲22.07點或0.06%，收37775.38點；那斯達克指數下跌81.87點或0.52%，收15601.5點；標普500指數下跌11.09點或0.22%，收5011.12點；費半指數下跌75.6點或1.66%，收4491.71點。
科技五大天王以微軟表現最差。Meta上漲1.54%，蘋果下跌0.57%。Alphabet漲0.32%，微軟下跌1.82%；亞馬遜下跌1.16%。其他科技股也表現疲弱，AMD漲0.69%，美光下跌3.78%，博通下跌1.84%，高通下跌1.73%，輝達漲0.76%，應用材料下跌2.79%，德儀下跌1.23%。
台股ADR幾乎全數疲軟。台積電ADR下跌4.86%，日月光ADR下跌2.27%，聯電ADR 跌0.79%，中華電信ADR上漲0.42%。