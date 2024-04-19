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MLB／太空人賽揚王牌投手Justin Verlander回歸！明先發出戰國民

▲太空人賽揚王牌投手Justin Verlander回歸！明先發出戰國民。（圖／美聯社／達志影像）
▲太空人賽揚王牌投手Justin Verlander回歸！明先發出戰國民。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

Justin Verlander回歸！美國職棒大聯盟，上賽季勇闖美聯冠軍戰的休士頓太空人，開季至今僅打出6勝、14敗，美聯西區墊底的戰績，但在今（19）日傳出好消息，根據太空人主帥Joe Espada透露，陣中王牌Justin Verlander預計將在明（20）日登板先發出戰華盛頓國民。

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Justin Verlander在春訓因感到肩膀有些緊繃，導致調整進度落後，僅在牛棚進行練投沒有實戰，主帥Joe Espada表示，「經過兩場復健賽調整後，韋蘭德會在美國時間本週五歸隊，將先發對上國民。」

身為聯盟強隊的太空人，本季至今僅打出6勝、14敗的戰績，可說十分不及格，其中對於Justin Verlander即將回歸球隊，主帥Joe Espada更是直言，「Justin Verlander的回歸，無疑能為球隊增添不少信心，我們將有一位曾摘得MVP、賽揚獎的人在投手丘上投球。」

▲休士頓太空人王牌Justin Verlander可望回歸先發輪值。（圖／美聯社／達志影像）
▲休士頓太空人王牌Justin Verlander可望回歸先發輪值。（圖／美聯社／達志影像）
Justin Verlander在上賽季為紐約大都會與太空人效力，整季先發27場，共主投162.1局繳出13勝、8敗、防禦率3.22，送出144次三振，被打擊率為0.226。

值得一提，Justin Verlander在明（20）日先發，並未有用球數限制，但主帥Joe Espada則強調，「雖未限制Justin Verlander首場先發的用球數，但會密切關注他本場的投球狀況。」

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