勞力士單價超過門檻！徐巧芯全身精品未如實申報 苗博雅：已違法
國民黨立委徐巧芯大姑涉洗錢案爭議延燒，台北市議員苗博雅近日踢爆徐巧芯過往全身行頭要價不斐，徐巧芯雖馬上出面澄清其中1件不是名牌LV，且是他人贈與，但網友接續爆料徐巧芯擁有多項珠寶、首飾等精品。苗博雅更質疑，徐巧芯財產申報不實，已經違法。
記者陳宜加／台北報導
「用你的魔法檢驗你，你幹嘛氣急敗壞說這是黑魔法？」苗博雅表示，前天晚上她比對徐巧芯OOTD 7件精品，網友接力比對，又找出20幾件，包括勞力士、愛馬仕、PRADA⋯⋯「徐立委急忙撇清其中一件洋裝不是LV。其他幾十件精品呢？真的假不了，不可能全身都是高仿吧？」
苗博雅說，會穿、敢穿，是好事。會賺錢、敢花錢，是大大的好事！但被質疑財產來源不明，不是好事。財產申報不實，更是大大的壞事！徐巧芯的勞力士鑽錶單價已經超過財產申報的20萬門檻，「徐立委和當官的配偶都沒有申報，就是明確的申報不實，已經違法。」
苗博雅批評，家族涉詐風波後，徐巧芯被質疑100萬債權沒依法申報財產，就改口說墊付100萬就像借衛生紙、借過一樣，不用還，是送的。現在勞力士鑽錶沒申報，違法的徐巧芯，不道歉、不更正。竟反過來要求揭弊的苗博雅道歉。徐巧芯立委已經忘記過去如何檢驗別人了嗎？