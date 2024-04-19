中信兄弟守備被打爆！開季13次失誤很不穩 平野惠一：要重新思考
中信兄弟開季目前已經有13次失誤，僅次於台鋼雄鷹15次，這對過去守備相當穩定的球隊來說是個警訊，尤其，中信兄弟近幾場比賽，都從中得到教訓，並且失分，總教練平野惠老早就在春訓強調守備的重要性，但因為季中江坤宇、王威晨等受傷狀況，王政順、楊祥禾、林瑞鈞等人都被拉起來，不但考驗的是「猛象」板凳深度，也考驗平野惠一的調度，平野惠一過去是守備專家，他說：「台灣棒球要更好，要能吸引更多球迷，這些更深層的東西，要重新去思考守備的重要性。」
記者吳政紘/綜合報導
昨日比賽前，不少媒體就已經詢問平野惠一有關失誤的問題，加上王政順日前被球迷私訊疑似「打假球」的動作，讓目前中信兄弟內野也瀰漫著一股不安的氣氛。
王政順當然會被放大檢視，他今年擔任三壘手發生3次失誤，擔任二壘手也有2次失誤，當然這還只是開季，並非整季的狀況，但全隊13次失誤，對比其他球隊來說，守備率0.974，也是6隊最差。令人意外的是，富邦悍將今年找來稻田直人擔任守備教練，目前開季守備率高達9成92，是6隊第一。
平野惠一表示：「關於守備的重要性，我一直都有反覆在說，今年一定要以守備為重心，而我講的事情，今年也都發生了，我們的失分，被對方打下大局，都是失誤開始之後，這些事情都發生了，大家看了之後，應該也可以理解到失誤的恐佈跟守備的重要性。一定要更認真去面對。」
平野強調，台灣棒球，主要是因為這些守備，大家長期不夠重視，因為打擊表現比較更重要，但要更進步，就要重視守備的重要性。
此外，當然在職業運動中，打擊主要才可以為薪水「加分」，但若沒有好的基本功「守備」打底，很難得到教練團信任，甚至得到固定先發的位置。
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