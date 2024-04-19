51歲鄭秀文突自稱「高齡產婦」！疑祕密生子 她回應：不用疑問了
51歲香港天后鄭秀文（Sammi）近日為了演唱會努力練習，她也在IG分享練舞過程，坦言年紀大了記舞步更花時間，有粉絲表示「記不住就跳少一點，有看到妳就好了！」鄭秀文回應「真體貼我這位高齡產婦人士。」一句高齡產婦嚇壞不少人，以為她有喜了。今（19）日她發文解釋，自己手誤打錯字，原本是想打「高齡婦人」，讓大家虛驚一場。
記者薛羽彤／綜合報導
鄭秀文2013年與許志安結婚，夫妻倆都無意生子。近日鄭秀文分享為了演唱會練舞的影片，表示自己年輕時記舞步就很慢了，現在年紀大了要花更多時間，有粉絲心疼她留言表示，「記不住就跳少一點，有看到妳就好了！」鄭秀文也親自回應，「真體貼我這位高齡產婦人士。」她打出「高齡產婦」這4字嚇壞不少人，粉絲以為鄭秀文肚皮有動靜驚呼「真的假的？」、「太幽默了，嚇壞寶寶我了。」
鄭秀文一句話引起歌迷躁動，她今日也親自發文回應，坦言自己手打字太快兼老花眼，本來想將自己形容為「高齡婦人」，卻誤打成「高齡產婦」。同時也呼籲大家不用疑問了，「Mi沒有秘密生寶寶，生肌肉就有」，強調自己純粹打錯字，也自嘲該換一副老花眼鏡了。
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