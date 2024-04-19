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NBA／快艇好消息！Kawhi Leonard有望在季後賽首輪對陣獨行俠回歸

▲洛杉磯快艇季後賽要看Kawhi Leonard的傷勢如何。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯快艇季後賽要看Kawhi Leonard的傷勢如何。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA洛杉磯快艇當家球星Kawhi Leonard，在例行賽尾聲時，因進行手術修復右膝發炎，缺席了例行賽最後8場比賽，在昨（18）日根據快艇主帥Tyronn Lue表示：「計畫讓Kawhi Leonard在首輪交手達拉斯獨行俠的比賽中回歸。」其中此消息也在今得到《The Athletic》記者Shams Charania的證實。

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對於Kawhi Leonard將在對陣獨行俠的比賽歸隊，此消息也在今（19）日得到《The Athletic》記者Shams Charania的證實，並透露「雖然Kawhi Leonard在週二（16）日，沒有參加球隊隊內的5打5訓練，但傷勢復原十方良好，有很大的機會能在首戰回歸。」

雖然主帥Tyronn Lue還未鬆口將讓Kawhi Leonard在首戰回歸，但在受訪時一直強調，「雖然不知道Kawhi Leonard是否會上場，但球隊已經準備好迎接有他的陣容。」

▲洛杉磯快艇主將Kawhi Leonard會是季後賽關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯快艇主將Kawhi Leonard會是季後賽關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）
Kawhi Leonard本季出賽68場（近5季以來新高），場均能攻下23.7分，投籃命中率52.5%，三分球命中率41.7%，並有6.1籃板，是快艇陣中不可缺乏的攻守核心。

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