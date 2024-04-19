美元再轉強、台股暴跌逾600點 新台幣早盤也重貶逾1角至32.548元
美國聯準會（Fed）官員再放「鷹」，美債殖利率走揚，美股多收黑，台積電ADR下跌將近5%，美元指數再衝高站回106，台北股匯市今（19）日早盤也同步重挫，台股大跌逾600點，失守2萬點大關，新台幣兌美元也貶破32.5元，下探32.548元，重貶1.72角。
記者顏真真／台北報導
美國Fed主席鮑爾日日前剛表示，可能得花上更久的時間，才能開始放寬貨幣政策，帶動公債殖利率跳高。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 也表示美國經濟的強勁狀況意味著目前沒有降息的緊迫理由，降息時機將由經濟數據決定。此番言論一出後美債殖利率續升，美元指數重新衝上106，來到106.2附近。
在美元轉強之下，亞洲主要貨幣兌美元再面臨貶壓，日圓一度貶至154.67兌1美元，目前在154.5附近震盪，韓元兌美元也回貶至1385.29價位，離岸人民幣兌美元來到7.2554附近。
新台幣兌美元也終止連2升，今日早盤以32.41元、貶值3.4分開出，在美元走強及台股重挫逾600點之下，再失守2萬點大關，新台幣進一步貶破32.5元，下探32.548元，重貶1.72角。