疑引爆瓦斯桶釀1死7傷！七旬翁睡夢中燒死 妻參加同學會逃過一劫
今（19）凌晨0時許，高雄三民區褒揚街某民宅發生瓦斯氣爆引發大火，由於爆炸威力強大，共7戶透天厝遭受火勢波及，釀成1死7傷，死者為隔壁住戶的75歲顏姓男子，在睡夢中遭大火吞噬，妻子一度傳出失聯，家屬透露赴南投參加同學會，幸運逃過一劫。
社會組／綜合報導
消防局獲報後，立即出動26車、68人前往搶救，現場燃燒家具及雜物，火勢猛烈，火勢順利於0時43分撲滅，並依序從救出61歲蔡姓婦人和10歲男童、60歲魏姓婦人、71歲張姓老翁、66歲謝姓婦人及76歲黃楊婦人，而75歲顏姓男子被發現時已明顯死亡，未送醫。
顏男兒子深夜接獲噩耗，連夜從台中趕回父母家查看，他含淚表示，平時父母住在一起，父親平常身體很好，晚間10、11點就會上床就寢，可能因此來不及逃生，而母親則剛好去南投參加同學會不在家，父親獨自待在家中未料卻遇上死劫，造成一家人天人永隔。
據了解，起火點位於8號透天厝放在騎樓的瓦斯桶，屋主為49歲邱姓男子，附近鄰居透露，邱男為獨居，平時習慣在騎樓煮食，因此在門口擺放3支瓦斯桶，但他平日情緒不穩、有酗酒情形，且經常對鄰居咆哮，未料深夜卻發生氣爆，邱男身體有大面積燒燙傷，被救出時已經昏迷，目前仍在急救中。
警方調閱監視器後，懷疑是一起人為縱火案，相關細節還有待深入調查。