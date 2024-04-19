Jimmy Butler對公牛關鍵戰役無法出賽！熱火NBA附加賽晉級有危機
NBA東區第8種子NBA邁阿密熱火將在明（20）日將在東區附加賽生死戰中，交手東區第9種子芝加哥公牛，兩隊將爭取東區季後賽的最後一張門票，但熱火卻在今（19）日傳出壞消息，陣中主力「士官長」Jimmy Butler，確定因傷勢問題無法出戰。並且將缺席數週。Jimmy Butler不在熱火陣中，可能也會影響未來熱火季後賽之路。
記者張志宇/綜合報導
邁阿密熱火在昨（18）日首場附加賽，以104:105不敵東區第7種子費城76人，其中在比賽中Jimmy Butler因開賽時的一次上籃，導致膝蓋受傷，在今接受核磁共振檢查後，確定為右膝內側腹韌帶扭傷。
對於明（20）日比賽是否上陣，熱火球團則在今（19）日透露，「Jimmy Butler的傷勢並不樂觀，預計將因傷缺陣對公牛的比賽」，過往Jimmy Butler都是熱火在近幾年季後賽「最扛」的球員，若是缺席下一場附加賽，對熱火來說無疑是戰力上的大損失，屆時恐有很大的機率被淘汰。
Jimmy Butler本季例行賽為熱火出戰60場（均為先發），繳出場均20.8分、5.3籃板、5助攻，整體命中率49.9％，表現可說是十分亮眼。
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