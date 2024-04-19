中國駭客「伏特颱風」已入侵美國！FBI警告：23家基建公司成目標
美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Chris Wray）週四在一場演講時公開提到，中國政府正在進行名為「伏特颱風」（Volt Typhoon）的駭客活動，目標是美國23家基礎建設營運公司。
國際中心顏得智／綜合報導
據《路透》報導，雷伊在范德堡大學 (Vanderbilt University) 的一場演講中表示，中國引導的「伏特颱風」駭客行動，已成功侵入包含電信、能源、水務和其他關鍵領域的眾多美國公司，其中有23家管線營運商成為攻擊目標。
雷伊直指，「中國正在發展能在選擇時間下，對我們的關鍵基礎設施造成嚴重破壞的能力」，他認為，中國的的計劃是對民用基礎設施展開卑鄙攻擊手段，試圖引發恐慌。
雷伊也提到台灣，他認為，目前中國的這些預先部署，很難確定是否是為了阻止美國保衛台灣的意圖。
就在雷伊警告前，美國國家安全局局長兼美軍網路司令部司令霍夫（Timothy Haugh）週三也提到，中國一直在設法侵入美國關鍵基礎設施，以便在發生衝突時對這些系統構成威脅。
事實上，FBI以及美國政府從年初就不斷提及伏特颱風的駭客攻擊，並一度在二月份時表示已癱瘓伏特颱風的攻擊。
對於伏特颱風與中國官方有關的說法，中國外交部發言人曾聲稱，伏特颱風與中國政府無關，堅稱只是勒索軟體犯罪組織的一部分。