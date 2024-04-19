名家論壇》黃創夏／徐巧芯住口　請向韓國瑜學習

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然而，不管怎麼說，透過聲量翻江倒海，捲動蜂巢最佼佼者的，當屬2018年底到2020年中的韓國瑜，他是那麼的「渾然天成」，一舉手、一抬足、脫口而出都引起關注和討論。
然而，最後韓國瑜挫敗了，因為政治人物除了有聲量之外，更重要的是當有選民託付之後，不能只是一個人自私自利地經營自己的光芒，經營自己的聲量。
身為政治上的有聲量政治人物，往往會迷惑於聲量，卻忘了自己之「角色倫理」，終將被選民教訓！
韓國瑜之所以被罷免，正是因為他把高雄市長的「角色倫理」糟蹋了。
可是韓國瑜畢竟是一個有自我檢視能力的人物，再度從谷底躍升巔峰，他在立法院長職務上的表現，就算還是有毛病可挑，但絕大多數人都會肯定：韓國瑜是目前國民黨所有檯面人物和國會議員中，最正常的人物！
因為，韓國瑜經過一次教訓，他知道在聲量之外，政治人物的「角色倫理」至關緊要。
於此也特別奉勸徐巧芯：「巧芯、巧芯得第一」卻絕對不會是一個好兆頭。短短的人間4月天，徐巧芯的聲量如同火箭拔地而起，不但輾壓了馬英九和柯文哲，更是遠遠超越了「統神」，最新的大數據統計，也超越了「黃子佼」，勇奪「聲量王」！
不需贅言，這些人都是負面聲量，超越這些人物的聲量，對於以「正義、爭氣」自我標榜的徐巧芯而言，應該心知肚明，這是更大、更多負面聲量之社會評價。
持平地說，中華民國台灣是個現代化民主成熟社會，並不會有「連坐法」的前現代迂腐，徐巧芯大姑和夫家的涉不法事件，並不會因此就認定徐巧芯要有相關刑事和法律責任。
徐巧芯卻挑戰了社會的「常識」底線，通常出了這種家庭相關事件，素樸低調出面，向社會道歉表達：「家門不幸，向社會致歉，支持檢調單位徹底清查、勿枉勿縱」，然後保持低調和沉潛幾日，容或有些對手陣營會加以譏諷，只要表現出深切省思的姿態（連誠意都不必刻意演出），也不至於變成野火燎原，變成形象崩毀的風暴。
會造成這樣的形象崩毀，是徐巧芯自己造成的，容或夫家親戚在幹些什麼無法察察為明，然而3月底被收押、卻到節目上說自己是到了4月中才從媒體知道，這就是挑戰社會常識了，當女兒出了事，也許不會直接告知媳婦，但哪裡不會不告知兒子？
其次，那個說不清楚的「100萬元」，不管是不是「債權」或是「贈與」，據徐巧芯「某一次」的說法，又牽扯到徐巧芯的母親，現代社會的親家母之家有如此大的金錢來往？也和多數人的常識不符合。
笨蛋，問題在於常識！
許多政治人物自詡聰明，又自以為擅長操作社群自媒體，以為只要會說、敢說、胡說，就可以造成「聲量之海」，主導話題詮釋權，卻忽略了現代化社會大家都有受教育，平常不講話，不代表就是會受騙，只是冷眼旁觀，看你還可扯出什麼鬼話和胡話，來挑戰社會的常識？當成是下班回家之後看看「無厘頭」鬧劇消遣。
徐巧芯犯下的更致命的錯誤是，以為可以操作「藍綠對決」，竟給人一種效法黃子佼在「 Me Too」風暴出事那時的「地圖炮漫射」的負面仿效觀感，卻忘了出的事情都是徐巧芯的政治風格、形象破滅和家庭有幾本難念的經，和政治鬥爭或對抗毫無關係，除非有一些綠軍側翼笨蛋去發動「罷免」，不然根本也不可能會有任何藍軍會出於「義憤」，因而「呼群保芯」。
奉勸徐巧芯，勇於面對社會常識，向社會道歉表達：「家門不幸，向社會致歉，支持檢調單位徹底清查、勿枉勿縱」，保持低調和沉潛幾日，別再慣性地想要追逐聲量以求脫困，不然「成也聲量、敗也聲量」之反噬，已經倒數計時！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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