率5內閣亮相！彭啟明接環境部　卓榮泰：為進入國際市場買門票

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卓榮泰介紹新任環境部長彭啟明說，他是一位大氣物理學博士、氣象達人，擅長用專業知識傳達給社會大眾，透過正確風險認知，提升台灣防災應變能力，同時長期投入開放政府、淨零排碳，協助政府及企業達到淨零轉型之目標。卓說，未來因應氣候變遷，要環境部做更多努力、且要加快腳步，不僅要符合世界潮流，更要帶動國內企業，讓他們提升應變能力，為地球盡一份心力，要為進入國際市場買張門票，這是台灣重要生存之道。
卓榮泰指出，不論是未來金融科技發展，還是推動循環經濟上，希望未來在彭帶領下，能協助建立本土綠色金融環境，這需要他跨領域協調、團結各界，共同落實綠色成長戰略。
卓榮泰提到，邱泰源是台大名譽教授，也是兩任資深專業國會議員，熟悉立院結構生態，也熟悉為醫界爭取各項福利，30多年來，邱醫師受到醫界高度肯定，未來要繼續推動健康憲章、長照3.0等，「國人健康、讓國家更強」，是新政府給衛福部使命，希望邱醫師不僅為醫療人員努力，也要照顧社會福利。
卓榮泰說，衛福部在邱部長未來的領導中，首當其衝的是要讓國人感到安心，尤其最近以來，衛福部團隊非常用心在為國人的食安把關，政府一定要在現在的基礎上，繼續扮演重要功能跟角色，讓國人不僅在家，包括外出，都能感到心安，都是一個安全無障礙的環境，希望衛福部能扮演這樣的角色，為健康台灣把關，也為健康台灣開創新的里程碑。
新任勞動部長何佩珊，卓榮泰指出，她是行政院副秘書長，8年來參與很多法案制度擬定，協助行政立法溝通、協調，未來進入勞動部，會負責法案制定與推動，她年輕時為了勞工爭取很多權益，大學時就為高雄關廠女工事件抗爭，並參與當時勞工運動、甚至被判刑，現在也參與許多重大決策，保障勞工權益。
卓榮泰表示，今天公布的5閣員，在各領域中都是傑出人才，行動創新內閣秉持跨領域、跨黨派、跨世代的精神，會一起以國家希望工程為藍圖，以人民優先、積極行動，為國家貢獻與服務，期待新內閣成員秉持誠實面對問題、務實提出方法、踏實解決困難的態度，「只要攜手團結合作，與公民社會有要誠懇溝通，我們會是更安全、韌性、文化的國家」。