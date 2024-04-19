台積電法說重點一次看！地震影響、AI需求與海外擴廠進度全曝光

台積電重摔50元！市值跌破20兆　台股盤中血洗700點、設備股臉綠

▲台積電今（19）日出現失望性賣壓，盤中跌52元，來到751元附近，跌幅超過6%，市值也跌破20兆元。而台股大盤跌勢也擴大，9點40幾分，大盤大跌700多點，下殺到19588點，台積電設備股也一片綠油油。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電今（19）日出現失望性賣壓，盤中跌52元，來到751元附近，跌幅超過6%，市值也跌破20兆元。而台股大盤跌勢也擴大，9點40幾分，大盤大跌700多點，下殺到19588點，台積電設備股也一片綠油油。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台積電昨（18）日舉行線上法說會，總裁魏哲家下修今年全球半導體、全球晶圓代工，以及車用市場等三大領域展望，另外今年資本支出並未增加。台積電ADR也跌近5%，台積電今（19）日出現失望性賣壓，開盤後跳空重挫，盤中跌52元，來到751元附近，跌幅超過6%，市值也跌破20兆元，約19.7兆元。而台股大盤跌勢也擴大，9點40幾分，大盤大跌700多點，下殺到19588點，台積電設備股也一片綠油油。

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台積電總裁魏哲家指出，因為總體經濟和地緣政治的不確定性，可能進一步影響消費者信心和終端市場需求，且半導體與晶圓代工都正在擺脫急劇庫存調整和2023年的低基期，因此下修2024全年全球半導體市場（不含記憶體）的展望，從原先估年增逾10%，下修為增加約10%；晶圓代工則由原先估年增20%，下修為年增15%到17%。

至於0403花蓮大地震，台積電18日晚間重訊指出，台灣廠在地震後的第3天完全復原，但導致一定數量的晶圓受到影響，預計大部分生產損失將在第2季恢復，唯第2季毛利率因此下降0.5個百分點，並將在第2季認列扣除保險理賠後相關地震損失約新台幣30億元。

不過，魏哲家表示台積電2024年仍會是健康成長的一年，因技術領先和廣泛的客戶群，營運將逐季成長，維持先前營收年增21%至26%的目標不變。而今年資本支出目標280到320億美元，維持先前1月說法，其中約70到80%將用於先進製程技術、約10到20%將用於特殊製程技術，另外約10%將用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。

至於大家關注的AI，台積電指出幾乎所有的AI創新者都正與台積電合作，預期伺服器AI處理器在今年所貢獻的營收將成長超過一倍，佔公司2024年總營收的十位數低段（low-teens）百分比。在未來5年，預計伺服器AI處理器將以50%的年複合成長率增加，到了2028年將成長佔公司營收超過20%。

而台積電今日股價重摔，開盤後跳空殺低、賣壓沉重，盤中跌52元，來到751元附近，跌幅超過6%，市值也跌破20兆元，約19.7兆元。台股大盤跌勢也擴大，9點40幾分，台股慘摔700點，下殺到19588點，台積電概念股也一片綠油油，辛耘、漢科、中砂、亞翔、信紘科、弘塑、萬潤、漢唐、家登跌5%到8%。

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