Joeman想停更「Joe是要對決」！曝跟製作人遇瓶頸 預告開新節目
YouTuber Joeman以開箱各種3C產品、介紹美食等影片走紅，而他的「Joe是要對決」系列單元在推出之後，吸引不少網友關注，也獲得許多好評，成了他頻道中的亮點之一。不過，Joeman也坦言，對決系列影片推出至今，也累積200集以上了，不管是他自己或是幕後的工作人員們，其實也都對於這個單元漸漸感到疲乏，大方透露想要停更並開發新節目的想法，消息一出便引起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
Joeman之前在短影音推出時，曾分析過短影音對Youtube圈會有多大的打擊與影響，雖然他頻道中的「Joe是要對決」單元每次推出新片還是能獲得高流量。不過，Joeman在新片中坦言，為了追求進步，自己跟製作人Ken也陷入了瓶頸：「Ken也倦怠，說實話我也倦怠，我們兩個現在看到和牛是不會興奮的哈哈！」並透露自己從去年開始到今年，一直都很想開新節目。
而為了維持公司每個月的開箱，Joeman也不能不拍對決系列影片，於是從去年8月開始，他積極找製作人Ken、小聶、AK一起來討論頻道在未來的新方向。Joeman也直言：「我需要『穩定流量』跟『穩定的節目』」，希望可以跟大家一起發想出能「取代對決系列」且「每個禮拜都更新」的全新單元。
後來，Joeman在諸多提案裡面挑出大胃王、密室挑戰、真假貨對決等三大題材，並透露：「現在每一個主題都已經拍攝完成」，未來會在頻道中陸續更新，引起大批網友熱烈留言表示：「看身材就知道是舊片還是新片」、「雖然胖哥，啊現在要叫瘦哥，負面新聞很多，但真的用心做節目的YT已經少之又少了，最近會看到企劃會為之一亮的就是大頭佛工作室跟DCARD了，謝謝瘦哥給大家這麼好的配飯影片」、「超棒！有新的節目了！很想看看你的極限體能王XD」、「說真的，真的厲害！後面那三個預告都讓人好想看正片，期待新節目」、「太讚了吧！感覺是好有趣的系列。」
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