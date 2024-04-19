Jimmy Butler因傷缺陣附加賽！約戰「元凶」　說要和Oubre打一架

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Butler膝蓋受傷發生在附加賽第一節尾聲，當時Kelly Oubre Jr.對著正在上籃的Butler飛身封蓋，雙方有一些接觸，Butler落地後似乎相當不舒服，雖然他在這場比賽仍出戰40分鐘，18投5中、得到19分，但最終在賽後檢查的消息卻是讓人感到遺憾的。
今天熱火在官方社群網站上宣布了Jimmy Butler因傷缺陣的消息，Butler本人也在下面回覆：「Kelly Oubre Jr.我們出來打一架（@kellyoubrejr we throwing hands）。」目前不清楚這是Butler開玩笑的評論，還是真的和Oubre約戰，因為Butler沒有使用任何表情符號，無法幫助了解語意。
Oubre封蓋的那一回合確實讓Butler受傷了，但Oubre對Butler的犯規並不是骯髒的動作，是朝球而去、而非人。因此這次「嗆聲」看起來是Butler展現他冷幽默感的一種方式。
不過這次的受傷影響相當大，Butler過往在季後賽的發揮都相當神勇，他也是熱火之所以身為低順位種子，但仍舊被看好能有一番作為的原因。如今他缺席一戰定生死的附加賽，熱火隊可能凶多吉少。
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