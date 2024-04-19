金州勇士王朝還可以持續多久？Steve Kerr：保持三巨頭很有價值

我是廣告 請繼續往下閱讀
Steve Kerr又陷入難題 複製公牛王朝結尾
Steve Kerr陷入過去1996-1998年公牛王朝結尾，當時公牛隊在確定主帥Phil Jackson出走後，Michael Jordan退休，加上Scottie Pippen也不滿合約，「最後一舞」紀錄片，也提到這些過去的回憶。
Steve Kerr説：「即使是 96 年或 98 年的公牛隊，你知道，球隊也解體了，我們去年贏得了冠軍，但有一部紀錄片講述了整個事情是一場災難。這件事不可能完美結束。 」
但他認為，這三位球員Draymond Green、Stephen Curry、Klay Thompson若成為「終生勇士」成員，會帶給球隊很有價值，因此他私心希望「三巨頭」不要解散。
Klay Thompson老化嚴重 勇士要找退場機制
Klay Thompson的老化問題，是近年來勇士隊最需要面對的，尤其他的貢獻，對勇士隊夠多，但「退場機制」要做好。
勇士總管Mike Dunleavy Jr.表示：「我們當然希望他回來」，他也明確跟本人表達此想法，但這還不夠，Klay Thompson投身自由市場，可能會是看看自己還剩下多少身價，「勇士王朝」可能就此終結。
勇士隊還在努力從附加賽落敗的挫敗中走出，Draymond Green要在休賽季考慮自己是否要投入自由市場，還是要將為球迷帶來告別秀，將牽動勇士隊未來走向。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁