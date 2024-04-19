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金州勇士王朝還可以持續多久？Steve Kerr：保持三巨頭很有價值

▲金州勇士在附加賽遭到沙加緬度國王淘汰，主帥Steve Kerr提出看法。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士在附加賽遭到沙加緬度國王淘汰，主帥Steve Kerr提出看法。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

金州勇士主帥Steve Kerr近期被問到勇士隊因為在NBA附加賽被沙加緬度國王隊淘汰，面臨球隊再度重建的危機，他不但再次強調自己希望「三巨頭」可以留下來，Draymond Green、Stephen Curry以及在對戰國王表現不佳的Klay Thompson都可以在勇士隊退休，甚至成為球隊資產，Steve Kerr也希望可以讓子弟兵都在勇士隊結束生涯。

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Klay Thompson、Draymond Green都是可能進入自由球員市場的大咖球星，不過雖然Steve Kerr希望這三人核心持續下去，但勇士隊能否複製勝利方程式，要看球隊的立場。

▲金州勇士射手Klay Thompson，可能投入自由市場詢價。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士射手Klay Thompson，可能投入自由市場詢價。（圖／美聯社／達志影像）
Steve Kerr又陷入難題　複製公牛王朝結尾

Steve Kerr陷入過去1996-1998年公牛王朝結尾，當時公牛隊在確定主帥Phil Jackson出走後，Michael Jordan退休，加上Scottie Pippen也不滿合約，「最後一舞」紀錄片，也提到這些過去的回憶。

Steve Kerr説：「即使是 96 年或 98 年的公牛隊，你知道，球隊也解體了，我們去年贏得了冠軍，但有一部紀錄片講述了整個事情是一場災難。這件事不可能完美結束。 」

但他認為，這三位球員Draymond GreenStephen Curry、Klay Thompson若成為「終生勇士」成員，會帶給球隊很有價值，因此他私心希望「三巨頭」不要解散。

Klay Thompson老化嚴重　勇士要找退場機制

Klay Thompson的老化問題，是近年來勇士隊最需要面對的，尤其他的貢獻，對勇士隊夠多，但「退場機制」要做好。

勇士總管Mike Dunleavy Jr.表示：「我們當然希望他回來」，他也明確跟本人表達此想法，但這還不夠，Klay Thompson投身自由市場，可能會是看看自己還剩下多少身價，「勇士王朝」可能就此終結。

勇士隊還在努力從附加賽落敗的挫敗中走出，Draymond Green要在休賽季考慮自己是否要投入自由市場，還是要將為球迷帶來告別秀，將牽動勇士隊未來走向。

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