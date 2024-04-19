高雄氣爆1死7傷！獨居男騎樓擺3瓦斯桶 案發前醉喊：大家一起死
高雄市三民區褒揚街某民宅今（19）日凌晨驚傳氣爆，釀成1死7傷，起火點位於266巷8號透天厝騎樓，現場擺放3支瓦斯桶，並於後方防火巷發現49邱姓屋主，全身大面積燒燙傷，目前仍在與死神拔河。警方不排除縱火可能性，且根據附近鄰居透露，邱男平日情緒不穩，疑似有藥癮及酗酒情形，且經常對鄰居咆哮，行徑相當詭異，案發前曾聽見邱男醉喊「大家一起死」。
社會組／綜合報導
氣爆威力驚人、火勢迅速竄燒，消防人員獲報後，立即出動26車、68人前往現場搶救，到場時已見大量火煙冒出，隨即布水線搶救，只見現場滿地碎玻璃，數戶民宅門窗被震飛，就連冰箱都被炸出屋外，在現場人員奮力搶救下，火勢很快在20分鐘後控制住，共3戶民宅受損、釀成1死7傷。
據了解，死者為隔壁棟75歲顏姓男子，在睡夢中遭火舌吞噬，被尋獲時已成焦屍，而涉嫌縱火的邱男則全身90%燒燙傷，被救出時已昏迷，目前仍在搶救中；另外還有6名民眾遭玻璃劃傷，經就醫包紮後已返家休息，財物損失仍待統計。
根據鄰居描述，邱男疑與家人不睦獨居在此，平時習慣在騎樓煮食，因此在門口擺放3支瓦斯桶，但他平日情緒不穩，疑有藥癮、酗酒情形，且經常一個人大吼大叫，還曾拿刀作勢要砍自己哥哥，是當地頭痛人物；當地鄰長也透露，昨日晚間9點、10點，還有看到他外出買米酒喝，結果沒多久就發生氣爆。
據《聯合新聞網》報導，也有附近住戶事後指出，案發前曾聽見邱男醉言醉語喊出：「大家一起死」，警方不排除縱火可能性，認為邱男嫌疑重大，目前已派員至醫院戒護中，詳細起火原因交由消防鑑識人員調查釐清。