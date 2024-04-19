黃子佼出道36年狂得罪人！張小燕忙收爛攤子 許聖梅曝背後真相
黃子佼性醜聞持續延燒，連帶他身邊的師徒藝人也受到影響，恩師張小燕更是無奈嘆「我真的頭都抬不起」。資深媒體人許聖梅透露，過去張小燕就曾多次幫黃子佼擦屁股，這次黃子佼再爆出持有未成年影片，真的傷透了恩師的心。
記者吳昕蓓／綜合報導
許聖梅在節目《震震有詞》中表示，黃子佼16歲就出道，至今已經36年，張小燕在黃子佼22歲那年就帶著他參加大型綜藝節目《超級星期天》，和其他大咖吳宗憲、庾澄慶、卜學亮等人擔任主持群，但他卻看誰都不順眼，把所有人都得罪一輪，包括吳宗憲、導播等等，因此整整三個月，黃子佼在節目中都只有聲音、沒有鏡頭，就連黃子佼在講笑話時，鏡頭都是對著張小燕，雖然張小燕知道黃子佼惹到導播，但她還是很照顧對方。
許聖梅直言，黃子佼也曾經得罪過記者，嗆對方怎麼只寫他，不寫張菲、張小燕，張小燕因此約該名記者出來聊天1小時，幫忙收拾爛攤子，過去她提及黃子佼，總是表示「他缺乏母愛，沒有家庭溫暖，難免會闖禍」，但去年（2023）8月黃子佼爆出性騷風波，張小燕也自責：「孩子沒教好，我深深覺得痛。」
許聖梅表示，黃子佼當時出院後打給張小燕哭了2個小時，張小燕也一直想出手救對方，「所以小燕姐的經紀公司才在今年過年的時候，一直預備要讓黃子佼重新復出」，直到最近爆發未成年影片事件，張小燕和友人的對話被曝光，「我怎會毫髮無傷，我真是傷透了，除了頭髮還在、臉也沒了、心也碎了。一向自律自重，從來沒想到會跟這類事扯上，我真的頭都抬不起，一輩子沒有這樣怕見人。打擊很大」，許聖梅也坦言，張小燕這次是真的非常痛心。
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