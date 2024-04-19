食安連環爆、社會安全網破洞　醫界看邱泰源三大挑戰急待解決

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洪子仁表示，衛福部主掌民眾出生到死亡的全生命週期業務，繁雜卻馬虎不得，疫情後醫療環境面臨許多挑戰，就目前醫界現況統整三大急待解決問題，第一是民生食品安全問題以安定民眾對近日食安事件連環爆的不信任，第二則是補強社會安全網漏洞以緩和國人對於兒虐、性侵事件的恐慌，第三也是醫界最期待盼望解決的問題就是推動健保改革，改善健保給付過低、醫事人員離職潮、健保法修法等。
醫界期盼新任衛福部長能傾聽各界聲音、穩定醫事人力並積極接受挑戰。洪子仁認為，準總統賴清德提出「健康台灣」政見，但近年醫護執業環境仍不斷惡化，醫療人力出走，許多醫院面臨量能不足而關床的窘境，邱泰源得考量醫療生態環境已大不如前，如何貫徹國家政策同時面對健保制度的變革，又要讓醫療機構能持續提供良好的服務品質給民眾。
洪子仁提醒，再生醫療法、人工生殖法皆是考驗智慧的重大修法案，不僅要跟醫界溝通，同時也得協調民眾與公民團體的意見，有賴部長良好溝通能力、傾聽能力及高EQ(情商)在不同的利害關係人間居中協調。
該如何優化醫界健保財務困境，洪子仁建議，首先須思考將健保財源擴充以兼顧社會公平，如部分總額項目改以公務預算支應，再進一步修法調整個人補充保費單筆扣費上限至5000萬元，以及保險費率上限6%的調整；其次改革總額制度將上限制改為目標制以穩定醫療服務點值，研議彈性的總額制度(意即總額目標制)，並持續推動住院DRG落實點值的保障。
洪子仁進一步提出，往下一步應考量如何提升健保效率抑制不必要醫療利用，可由持續推動分級醫療政策著手，逐步調高部分負擔以加強民眾使用者付費的意識，並優化健保雲端系統減少重複的用藥、檢查、檢驗的浪費，一面開源、一面節流才得以讓健保永續。
另洪子仁提到，應將醫療服務融入公共衛生三段五級概念，納入治療前期的整合預防保健資源及治療後的無縫銜接長照體系，形成一條龍的醫療照護體制，其中勢必須有預防保健及公共衛生之公務預算的投入，擴大家庭醫師制度及強化長照人口之醫療保健服務，以落實在地老化為目標。
針對醫界最期盼改善的醫療執業環境優化及穩定醫事人力投入，洪子仁呼籲，持續投資護理人力改善現有執業困境、檢討醫師公費生制度補足偏鄉醫療人力缺口，優化醫療服務給付制度穩定醫事人員薪資留住人才。
洪子仁說，涵蓋健保制度的變革及財務來源的考量、整合預防保健與長照資源及改善醫療人力缺口等現有醫療衛生的困境是部長上任後亟待改善的難題，而往後仍將面對重重挑戰，有賴邱泰源展現任韌性積極應對。