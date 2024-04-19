Kawhi Leonard收到美國男籃球衣「面癱」！球迷：世界最無趣的人
美國籃協在近日公布今年法國巴黎奧運男籃隊名單，陣中除了由LeBron James（現效力洛杉磯湖人）、Stephen Curry（現效力金州勇士）、Kevin Durant（現效力鳳凰城太陽）領軍，隊上更包括聯盟最強「3D」球員Kawhi Leonard，此外美國籃協也在昨（19）日公布，男籃國家隊隊員在收到球衣後的反應，其中Kawhi Leonard再度以招牌的「1號表情」接獲球衣，也引起球迷紛紛表示，「Kawhi Leonard是全世界上最無趣的人。」
記者張志宇/綜合報導
Kawhi Leonard的美國隊球衣，是由快艇主帥Tyronn Lue親自交給他並獻上祝賀，但從影片中主帥Tyronn Lue卻感覺比Kawhi Leonard還興奮，而Kawhi Leonard則是淡定回覆，「謝謝你的祝福。」
本屆巴黎奧運是Kawhi Leonard首度出征奧運，身為球員來說能代表國家參加奧運無疑是最高榮譽，但Kawhi Leonard對於首度出征奧運的反應十分冷淡，也引起網友熱議並紛紛表示，「Kawhi是我看過這世上最無趣的人」、「他一點都不感覺興奮」、「機器人要出征國家隊」、「Kawhi的回覆反饋非常Kawhi。」
值得一提，金州勇士球星Stephen Curry與Kawhi Leonard都是首次出征奧運，Stephen Curry的反應就十分可愛，在拿到球衣的當下，臉上笑容滿面，難掩入選國家隊的喜悅，其中Stephen Curry在收到球衣後，更是被勇士名宿Chris Mullin調侃，「你什麼都有了，只能送你這件你唯一缺少的球衣囉！」
美國男籃在去年世界盃僅拿到第4名，本屆奧運由主帥勇士Steve Kerr領軍，組出以LeBron James、Stephen Curry、Kevin Durant等人為主的超級強隊，Kawhi Leonard則是第一次打奧運。
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