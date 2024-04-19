《不夠善良》柯震東好奇發問竟暴雷 「這樣算渣男嗎？」掀熱議
台劇《不夠善良的我們》從開播之後就掀起許多話題，也吸引大批觀眾追劇，就連出演該戲劇的演員柯震東也在追自己演的劇，還在社群上發文跟網友互動。柯震東貼出一段台詞好奇提問「這樣算渣男嗎？」，並透露這一段劇情其實有著一個「最悲傷」的事，還附上落淚的表情符號，引起不少網友討論。
記者洪生儒／綜合報導
柯震東在台劇《不夠善良的我們》中飾演「于向立」這個角色，他跟許瑋甯飾演的「Rebecca張怡靜」時常一起吃飯，彼此會互相訴苦，傾聽對方的煩惱。而在劇中Rebecca陷入低潮時，于向立也給予默默陪伴，還要對方不用擔心流離失所，只要放心做自己就好，甚至暖心對Rebecca說：「我老婆OK的話，你其實可以住我家。」
柯震東近日也在Threads上面發了這一段台詞，好奇向網友提問：「這樣算渣男嗎？！」並接著表示：「有看劇的應該知道這段很暖吧！最悲傷的是！我講完她居然想到的是何瑞之。」柯震東會這麼說的原因是，在劇中于向立安慰Rebecca時說了一句「我在」，這兩個字剛好是前男友何瑞之當年也對她說過的話，讓她聽完之後忍不住哭了出來。
不少網友看到柯震東發了這段台詞之後，紛紛留言哀嚎表示：「不可以暴雷！我一集都還沒看！每次週六都過了9點才想到要看！這週六可以提醒我嗎？」、「別劇透啦！」、「我還沒追到這裡耶」、「劇透不OK！」柯震東也回應表示：「大家！當然可以等播完再看！但我真的等不及！我跟大家一樣想知道接下來會發生什麼！因為我也沒看過呀。」
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