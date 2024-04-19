台股重摔800點！科技高息ETF趁勢布局　專家：短期回檔不改AI成長

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但台積電也說，指出幾乎所有的AI創新者都正與台積電合作，預期伺服器AI處理器在今年所貢獻的營收將成長超過一倍，佔公司2024年總營收的十位數低段（low-teens）百分比。在未來5年，預計伺服器AI處理器將以50%的年複合成長率增加，到了2028年將成長佔公司營收超過20%。台積電營運將逐季成長，維持先前營收年增21%至26%的目標不變。
雖然今日台積電盤中大跌超過50元，來到751元附近，台股也下殺700多點，但市場法人指出，現在正逢基本面由衰轉盛，景氣循環過程中，谷底向上的階段，就像之前2017年第一季以後、2019年第四季至2020年第二季，這兩段期間正好是台灣電子股EPS年成長率由負翻正的關鍵點，當時是台股創新高的高光時刻，且隨後都再續創高點。
法人指出，以今年來看，第一季又再次出現獲利年成長率由負翻正的佳機，科技股正式進入EPS加速成長期，後續表現可期，投資人也不妨透過追蹤該指數的相關ETF來掌握行情。
群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，隨著庫存去化的壓力解除，科技終端應用產品出貨恢復正成長，再加上AI技術應用層面擴大，多項電子產品也有望迎接新一輪換機潮，使得電子業今年的產值與獲利可望雙雙增長。
而在全球科技大趨勢當中，台灣科技護國神山群佔有重要地位，特別是在AI趨勢明確之下，不僅首當受惠，中長期成長動能可期，在營收獲利展望正向之下，亦有助支撐其配息能力，故建議投資人不妨透過精選獲利能力與配息能力具佳，甚至還擁有外資高認同度的優質台灣科技高息股所組成的ETF，以此卡位科技成長行情以及滿足穩健收益建立之需求。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。