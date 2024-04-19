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人物／彭啟明首創天氣風險公司　深信淨零綠生活、以身作則不吃肉

▲準閣揆卓榮泰宣布，環境部長由「天氣風險管理開發公司」總經理彭啟明出任。（圖／翻攝直播畫面）
▲準閣揆卓榮泰宣布，環境部長由「天氣風險管理開發公司」總經理彭啟明出任。（圖／翻攝直播畫面）

記者何哲欣／台北報導

準閣揆卓榮泰今（19）日宣布第四波內閣人事案，其中環境部長一職爆出大黑馬，由氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明出任。彭啟明中央大學大氣所博士，當過氣象主播，但他最特別之處，還是在2003年成立台灣第一家民間氣象公司「天氣風險管理開發公司」並任總經理，2004年《氣象法》修訂後他也取得台灣第一張個人及公司氣象預報證照，成功將氣象生活化及產業化，讓民間公司也可以預報氣象，讓民眾有更多接觸氣象訊息的管道。

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對彭啟明來說，氣象預報不只關乎民眾的食衣住行，若能提早掌握氣象，也有助於風險管理。例如農民，就可以看天氣投保，只要天氣達到理賠標準，不用再等到政府勘災，就可以先領到保險金。又例如賞鯨等海上活動，天氣欠佳影響遊客，也可以透過保險理賠，不用擔心生計受影響。彭啟明就是台灣推動天氣保險的第一人，他擔任中央產物保險天氣顧問，協助中央產物保險在2004年發行台灣第一張降雨天氣保單，當時宜蘭的賞鯨業者及旅館業者，就結合保單投保降雨天氣險。

除了氣象之外，彭啟明也關心永續環境。他受訪時曾說過，很多人以為氣候變遷、永續環境，需要有專業的知識基礎，但事實上，環保永續跟民眾生活也息息相關，例如台灣為減塑推動環保杯，店家會有5元的回饋，讓民眾更願意配合減塑。他說，永續不能只靠民眾的道德驅使，還是要有市場機制，讓民眾更願意投入。

他自己也以身作則，原本只是彈性吃素，2015年有次遇到證嚴法師問他是否吃素，他說「是」，之後就到現在，一塊肉都不碰。不吃素倒不是跟信仰有關，對他來說，提到飼養牛、羊等牲畜，排放的甲烷和二氧化碳量會導致全球暖化，他也很常分享吃素的好處，提醒大家開始吃蔬食就是愛護地球、幫助減緩氣候變遷最直接的方式。

彭啟明點頭入閣，擔任環境部長，他自己在臉書說，出社會以來，擔任公職從來不是他的選項，但現在他體認到，防災、減碳、環保、永續等等環環相扣的議題，很需要國際間、各國政府部門間、政府與民間、民間創新的生態系的合作，很需要有上位的氣候治理思維。

「讓開放政府與公私協力能搭配成為下一階段的目標，也讓更多年輕人可以知道，除了半導體產業，未來的能源、永續、數位及氣候科技，也深具潛力，全球都需要在地國際化服務，也將是台灣未來的護國群山。這就是我明知這條路難行，政治路不好走，卻仍願意承擔挑戰的理由。」

彭啟明也呼籲所有好友，繼續鞭策、給他意見，「認識我的朋友，應該很清楚我是有理念，說到做到的環保行動人，我深信淨零綠生活已是一種潮流。我會以善出發，秉持初衷，並以環境部長的身分，將保護地球的理念擴展到更多的朋友。」

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