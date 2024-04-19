人物／彭啟明首創天氣風險公司　深信淨零綠生活、以身作則不吃肉

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除了氣象之外，彭啟明也關心永續環境。他受訪時曾說過，很多人以為氣候變遷、永續環境，需要有專業的知識基礎，但事實上，環保永續跟民眾生活也息息相關，例如台灣為減塑推動環保杯，店家會有5元的回饋，讓民眾更願意配合減塑。他說，永續不能只靠民眾的道德驅使，還是要有市場機制，讓民眾更願意投入。
他自己也以身作則，原本只是彈性吃素，2015年有次遇到證嚴法師問他是否吃素，他說「是」，之後就到現在，一塊肉都不碰。不吃素倒不是跟信仰有關，對他來說，提到飼養牛、羊等牲畜，排放的甲烷和二氧化碳量會導致全球暖化，他也很常分享吃素的好處，提醒大家開始吃蔬食就是愛護地球、幫助減緩氣候變遷最直接的方式。
彭啟明點頭入閣，擔任環境部長，他自己在臉書說，出社會以來，擔任公職從來不是他的選項，但現在他體認到，防災、減碳、環保、永續等等環環相扣的議題，很需要國際間、各國政府部門間、政府與民間、民間創新的生態系的合作，很需要有上位的氣候治理思維。
「讓開放政府與公私協力能搭配成為下一階段的目標，也讓更多年輕人可以知道，除了半導體產業，未來的能源、永續、數位及氣候科技，也深具潛力，全球都需要在地國際化服務，也將是台灣未來的護國群山。這就是我明知這條路難行，政治路不好走，卻仍願意承擔挑戰的理由。」
彭啟明也呼籲所有好友，繼續鞭策、給他意見，「認識我的朋友，應該很清楚我是有理念，說到做到的環保行動人，我深信淨零綠生活已是一種潮流。我會以善出發，秉持初衷，並以環境部長的身分，將保護地球的理念擴展到更多的朋友。」
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