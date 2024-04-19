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51勞動節放假跳票！教師子女乏人照顧　全教產籲給有薪照顧假

▲全教產今（19）日召開記者會砲轟，51勞動節全國勞工放假跳票，教師子女乏人照顧，呼籲政府給予有薪照顧假。（圖／全教產提供）
▲全教產今（19）日召開記者會砲轟，51勞動節全國勞工放假跳票，教師子女乏人照顧，呼籲政府給予有薪照顧假。（圖／全教產提供）

記者李琦瑋／台北報導

五一勞動節為私立幼兒園、保母等勞工的法定假日，但教師仍需到校上班上課，其未滿6歲的子女無人照顧，造成極度不便，全國教育產業總工會今（19）日召開記者會，砲轟政府先前承諾軍公教一同放假的政策跳票，並主張為了協助教師在勞動節當天能照顧學齡前兒童，政府應於五一勞動節給予教師「有薪照顧假」。

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全教產指出，多年來，許多中小學教師一直處於職場、家庭蠟燭兩頭燒之窘境，五一勞動節當天的差別式放假亦助長此狀況。

全教產理事長林碩杰表示，五一勞動節當天只有適用《勞基法》的受雇者可以放假，包括私立幼兒園、保母等勞工均放假，教師未滿6歲的子女當天無人照顧，許多教師也已認清工作與家庭是無法「平衡」的，只能「取捨」，取捨時間要花在哪裡，所以有許多教師五一勞動節當天是請假照顧學前齡兒童，因為找不到人照顧孩子，而這正是政府政策所造成的不便，故政府應於五一勞動節給予有薪照顧假。

林碩杰提到，兒童托育及照護不僅是家庭的責任，亦為政府、雇主、社會的共同責任，為使受雇者於工作時無家庭照顧後顧之憂，安定工作情緒、提高工作效能，幫助受雇者解決子女托育問題；全教產曾為了解決五一勞動節教師未放假所造成的不便與不公平，協助地方工會推動「五一勞動節教師子女托育服務」團體協約，促進職場文化的改變和教師家庭的扶持，但有地方政府卻百般刁難，形成中央不放假、地方也不支援，令基層心寒。

全教產呼籲，舉凡軍公教與特定專業人士，雖然不適用《勞基法》，但他們皆屬聯合國定義下的勞動者，對國家、社會付出的心力，與《勞基法》適用下的勞工，是一樣的。五一勞動節，只有適用《勞基法》的勞工放假，勞工父母的小孩卻不能放假，而且還要上學上課，形成「一家兩制」的現象，且勞工家庭的小孩上下學必須由勞工父母接送，這也形同在懲罰勞動家庭的父母，不能在勞動節當天安心的去慶祝勞動節，並與自己的子女共享天倫之樂。

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