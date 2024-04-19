NBA／公牛防守悍將Alex Caruso左膝傷勢好轉！能否出戰還是未知數
東區第9種子NBA芝加哥公牛在昨（18）日東區附加賽，以131：116擊敗亞特蘭大老鷹，陣中防守悍將Alex Caruso在比賽中因傷提早退場。根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露，Alex Caruso在接受進一步治療後，左腳踝傷勢腫脹的情形有減緩，將在明（20）日賽前決定是否出戰。
記者張志宇/綜合報導
根據「沃神」Adrian Wojnarowski指出，「Alex Caruso在週三比賽時，與隊友Andre Drummond發生碰撞，導致左腳踝嚴重扭傷，但在今（19）日接受檢查後，左腳傷勢有好轉，公牛球團將在明（20）日開賽前，決定Alex Caruso是否能夠出戰。」
Alex Caruso可說是本季公牛團隊不可欠少的球員，本季他出賽71場（生涯新高），有57場為先發出戰，場均上場28.7分鐘，繳出10.1分（生涯新高）、3.8籃板、3.5助攻，整體命中率46.8％。
其中Alex Caruso除了在進攻端穩定發揮外，以往擅長的防守在本季也有進化，本季場均能送出1次火鍋，與1.7次抄截，都是生涯新高，此外Alex Caruso在防守端，更能在聯防與單防中自由切換，可說是公牛防守體系的「萬金油」。
公牛將在明（20）日交手邁阿密熱火，爭奪東區最後一張季後賽門票。此外，熱火也在今（19）日也傳出壞消息，陣中主力鋒線Jimmy Butler，確定因右膝內側腹韌帶扭傷將缺席比賽。
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